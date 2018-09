Reggio Calabria – Circolare “Scuole sicure”

Condividi

Il 26 agosto scorso il Ministro dell’interno, in vista della riapertura dell’anno scolastico, ha diramato una specifica direttiva volta ad avviare una rinnovata azione di prevenzione e contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti in particolare in prossimità dei plessi scolastici e dei fenomeni di bullismo, cyberbullismo.

In particolare, è stata richiamata la massima attenzione su tutti quei fenomeni di devianza che, proprio in concomitanza con lo svolgimento dell’attività didattica, raggiungono i maggiori livelli di diffusione.

A seguito della predetta circolare il Prefetto Michele di Bari ha convocato lo scorso 30 agosto il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica al quale hanno partecipato il Procuratore della Repubblica presso il locale Tribunale, titolare della Direzione Distrettuale Antimafia, il Sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria, il Vicequestore Vicario, i Comandanti provinciale dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, il Dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale, Dirigente Scolastico dell’Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato di Siderno.

Nel corso della riunione si è concordato sulla necessità di una complessiva strategia d’azione sul territorio volta a prevenire e contrastare i fenomeni di devianza dei giovani da realizzare in stretto raccordo con le Amministrazioni locali e con la piena condivisione delle Autorità scolastiche, oltre che con il necessario supporto delle Forze di Polizia che effettueranno mirati servizi di controllo nei luoghi più esposti a rischio.

Il Prefetto ha, inoltre, sottolineato il fattivo contributo dei Comuni sotto diversi aspetti: per gli interventi di messa in sicurezza delle scuole nella propria disponibilità, per la riqualificazione delle aree limitrofe agli istituti scolastici, la realizzazione di impianti di videosorveglianza e, non da ultimo, per la partecipazione della Polizia locale alle attività di controllo del territorio.

Ha, quindi, evidenziato la possibilità, rimessa ai Regolamenti comunali dal decreto-legge n. 14 del 2017, convertito con modificazioni nella legge n. 48 del 2017, di inserire le aree urbane su cui insistono le scuole ed i plessi scolastici tra i siti sui quali è consentita l’applicazione del “DASPO urbano”. Tale misura si rivelerebbe di indubbia efficacia sul piano operativo, dando il senso di una forte e comune volontà di elevare la cornice di sicurezza intorno alle scuole.

Il Sindaco della Città metropolitana ha rappresentato l’opportunità di ricercare la collaborazione attiva dei giovani per realizzare una strategia preventiva di intervento realmente utile e rispondente alla condizione attuale del nostro territorio, mentre il Dirigente scolastico provinciale ha espresso la volontà di operare in sinergia per attuare una strategia di prevenzione e favorire l’attività di controllo negli Istituti scolastici a tutela dei ragazzi.

Il Prefetto ha disposto l’invio di un’apposita circolare esplicativa a tutti i Sindaci Commissari Straordinari e Prefettizi della Città metropolitana, per i consequenziali adempimenti di competenza