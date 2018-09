Rapporto Sud . Al Teatro “Cilea” di Reggio Calabria il ministro Barbara Lezzi

Il peso del Sud per il rilancio dell’economia del Paese è il tema che l’Ance ha scelto per il convegno “Rapporto Sud – Emergenze e opportunità per far ripartire l’Italia dal Mezzogiorno”, che si terrà presso il Teatro Comunale “Francesco Cilea” di Reggio Calabria, il 27 settembre 2018, a partire dalle ore 15. Obiettivo dell’evento è quello di analizzare, grazie al supporto di importanti istituti di ricerca, che per la prima volta lavoreranno insieme, il livello di sviluppo socio-economico del Mezzogiorno, con la predisposizione di un Rapporto Sud, che illustrerà punti deboli e punti di forza del territorio, della società e dell’economia meridionale.

Il convegno sarà l’occasione per formulare una proposta di rilancio del Mezzogiorno, al fine di ridurre il divario creatosi rispetto al resto del Paese e dell’Europa, anche attraverso un più efficace utilizzo delle risorse nazionali ed europee per il miglioramento della dotazione infrastrutturale, dei servizi ai cittadini e del contesto economico e territoriale del Sud. Oltre al ministro per il Sud, Barbara Lezzi, Bruno Discepolo, assessore all’Urbanistica e Governo del Territorio della Regione Campania, Domenico Furgiuele, commissione Cultura, Camera dei Deputati, Lega, Elio Sannicandro, presidente Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio – Regione Puglia, Federica Dieni, Commissione Affari Costituzionali, vice presidente Gruppo M5S, Camera dei Deputati, Flavia Franconi , vice Presidente Regione Basilicata, Gerardo Mario Oliverio, presidente della Regione Calabria e Nello Musumeci, presidente della Regione Sicilia.