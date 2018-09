Quartuccio: “La nostra squadra restituisce Piazza Sant’Anna alla comunità”

Condividi

di Grazia Candido – Nuovo look per piazza Sant’Anna, “un’agorà che presto sarà restituita ai suoi cittadini”. Gongola il consigliere metropolitano Filippo Quartuccio che, nel ringraziare “la comunità per il dialogo costruttivo e l’impegno profuso in questi anni, a sostegno dell’Amministrazione Falcomatà”, non può che elogiare “il lavoro di una squadra politica che mette fine ad uno scempio urbanistico al centro storico della città”.

“Due giorni fa, è stato consegnato il cantiere e la ditta ha iniziato a lavorare come da capitolato di contratto – afferma il giovane consigliere – Siamo soddisfatti perché come Amministrazione, abbiamo portato a termine un impegno importante e, personalmente, ho avviato delle interlocuzioni con i cittadini che hanno compreso da subito le difficoltà economiche e pratiche che ci impedivano di procedere con i lavori di restyling. Una volta intraprese le procedure per recuperare i soldi, abbiamo previsto impegni importanti, circa 60 mila euro d’appalto, per interventi sulla pavimentazione, lato ascensore e lato chiesa; la posa in opera dei dissuasori con le catene per non fare entrare le vetture e non far rovinare di nuovo la pavimentazione; la posa in opera di 10 pali a led di pubblica illuminazione; la sistemazione delle panchine e della fontana e l’inserimento di alcune giostrine. Quindi, una piazza rinnovata che vanta un impegno proficuo e collaborativo con i cittadini che sono i veri protagonisti visto i disagi che hanno dovuto sopportare in questi anni”.

Il consigliere metropolitano è entusiasta per “essere riuscito a vincere una grande sfida che, con il rifacimento di piazza San’Anna, si darà lustro alla parrocchia e alla comunità”.

“Al momento non abbiamo previsto un sistema di videosorveglianza perché confidiamo nel senso civico dei reggini, in caso contrario prenderemo provvedimenti severi – continua Quartuccio – Partiamo immediatamente con l’interdizione al traffico veicolare dentro la piazza”.

Ma l’iter per il restyling era partito qualche anno fa, con l’ex assessore comunale Angela Marcianò che aveva annunciato l’approvazione del progetto esecutivo con relativo finanziamento e questo il consigliere Quartuccio lo ricorda bene anche se “per la verità, i soldi sono stati trovati con la Cassa Depositi e Prestiti grazie all’intervento del compianto dirigente Marcello Romano, una persona eccezionale che ha lavorato tantissimo per la nostra città e Reggio gli deve tanto. In quel particolare momento, l’assessore ai Lavori Pubblici era Angela Marcianò e assieme a lei, è stato fatto questo lavoro. Comunque, è una battaglia iniziata quattro anni fa e si conclude finalmente oggi, con la squadra amministrativa di Falcomatà”.