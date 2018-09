Palmi (Rc) – Progetto per il futuro del Parco dei Tauriani

Condividi

Paesaggi culturali, storici e archeologici della Costa Viola.

Sono attualmente in corso le fasi conclusive del percorso che porterà il comune di Palmi a disporre del Parco Archeologico dei Tauriani. Il progetto, che sarà ufficializzato con la firma di una convenzione con la Città Metropolitana di Reggio Calabria. Si tratta di un importante passaggio, politico e culturale, che riconduce il territorio, delle radici della città di Palmi, sotto la programmazione del Comune. Nell’ambito dei luoghi che la letteratura scientifica calabrese annovera tra quelli d’interesse culturale, storico e archeologico, il pianoro di Taureana di Palmi è senza dubbio molto significativo anche, e soprattutto, per le specificità dei rinvenimenti attestati e per l’uso pressoché ininterrotto documentato dall’età protostorica a quella moderna e contemporanea. Importantissima in questo senso è la presenza, del complesso archeologico architettonico di San Fantino, con testimonianze riconducibili ad un arco di tempo compreso tra i primissimi secoli dell’impero romano e l’età secentesca. Allo stato delle ricerche infatti, S. Fantino e la Cripta paleocristiana suo sepolcro, sono testimonianza del primo insediamento cristiano della Calabria.

É doveroso in questo contesto evidenziare che il bene è fruibile dal 1998 grazie all’appassionato impegno di volontari palmesi, riconosciuti dalla soprintendenza, che ininterrottamente hanno dedicato e dedicano il loro prezioso tempo ai luoghi storici, un tempo luoghi sacri frequentati dalla antica cristianità. Ora, grazie alla firma della convenzione che lo assegnerà al Comune, il bene potrà esprimere tutte le sue potenzialità grazie al progetto redatto dall’Amministrazione comunale.

Ritenuto quanto sopra interessante dal punto di vista culturale e anche sotto l’aspetto strategico, nella prospettiva di valorizzazione del territorio, ai fini di una migliore ricettività per tutti i visitatori, gli studiosi e gli appassionati. Ciò, in chiave paesaggistico – culturale, andrà a legarsi al progetto, in attesa di finanziamento, inerente il “Borgo della Marinella”. Nel corso dell’Agosto appena trascorso, sull’ impulso dell’Assessore alla Cultura, Valorizzazione dei Beni Culturali e Ambientali e Diritto allo Studio Wladimiro Maisano, dell’Assessore all’Ambiente, al Paesaggio, alla Programmazione e LL.PP. Consuelo Nava e dell’Assessore al Turismo e al Marketing Territoriale Raffaele Perelli, il Comune di Palmi, sulla delibera di Giunta Regionale n. 217 del 05/06/2018, rientrante nel “Patto per lo sviluppo della Calabria”, approvato con DGR n.160 del 13/05/2016, ha presentato il progetto: “TAURIANA – paesaggi culturali, storici e archeologici sulla Costa Viola”, finalizzato alla realizzazione di tre interventi destinati alla valorizzazione del parco e della cripta con azioni di conservazione e tutela, con opere previste per un ammontare di circa 265mila euro. Tali interventi renderanno i beni più accessibili e fruibili da tutte le utenze e, inoltre, avvieranno un progetto di comunicazione integrata che utilizza tecnologie innovative per un ammontare di circa 135mila euro, con la possibilità di attivare programmi che coinvolgano nella gestione enti, associazioni, e gli stessi fruitore del bene.

«Le azioni di intervento, materiali ed immateriali, previste per la valorizzazione del parco e della cripta, rientrano nella visione strategica che l’amministrazione Ranuccio ha posto come punto cardine del suo programma sin dall’inizio del suo mandato – spigano congiuntamente gli assessori Maisano, Nava e Perelli – In quest’ottica, grande rilevanza ricopre la volontà dell’Amministrazione Comunale di investire sulle opere pubbliche come attivatrici di azioni di sviluppo sostenibile per il territorio, recupero dei beni artistici e culturali in disuso e valorizzazione di nuove filiere economiche, basate su una migliore ricettività turistica ed una più competente gestione dei beni nella disponibilità dell’Ente. Un approccio strategico che sviluppa un effetto moltiplicatore, perché l’opera pubblica riattivi un patrimonio spento e non sfruttato, che ha bisogno di essere, oltre che curato, comunicato e diffuso con azioni di marketing al passo con i tempi».

«Abbiamo assunto un nuovo tipo di atteggiamento politico – amministrativo, nei confronti di tutti quei finanziamenti pubblici che potrebbero sostenere la nostra idea di territorio, città e patrimonio – ha dichiarato il sindaco Giuseppe Ranuccio – Stiamo aggredendo tutti i bandi accessibili per il nostro Ente, esprimendo una progettualità che possa progressivamente aggiungere tasselli alla nostra visione strategica, per la valorizzazione di Palmi come città turistica, congiuntamente al miglioramento della qualità, della fruibilità e della sicurezza del territorio, di cui i primi interessati sono i cittadini. Anche questo progetto, come quello sul Borgo Marinella, riserva particolare attenzione all’eliminazione delle barrire architettoniche, per una completa fruibilità da parte di tutti i cittadini. Ulteriore obiettivo è quello di far sì che i finanziamenti vengano gestiti e sfruttati nei tempi previsti dalle procedure».