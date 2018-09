Palmi (Rc) – Corsi di formazione per guide turistiche

Condividi

L’Amministrazione Comunale di Palmi comunica che AIGAE, in collaborazione con i comuni di Bagnara Calabra e di Palmi, ha organizzato un Corso Nazionale per Guida Ambientale Escursionistica, per l’inserimento nel Registro Nazionale delle GAE ed iscrizione ad AIGAE.

Alla realizzazione del progetto hanno collaborato anche AIDAP, Legambiente, Parco Nazionale dell’Aspromonte, Parco Nazionale del Pollino, Parco Nazionale della Sila, Riserva Naturale Regionale “Valli Cupe” e l’Università della Calabria. L’AIGAE è l’unica associazione di rappresentanza della professione di guida ambientale ed escursionistica inserita negli elenchi ricognitivi del MI.S.E., Ministero dello Sviluppo Economico.

«Riteniamo molto importante che si sia riusciti a organizzare questo corso – ha spiegato l’assessore al Turismo Raffaele Perelli – è di fondamentale importanza per la crescita di un turismo sostenibile, che si formino le opportune professionalità, sia per garantire la giusta sicurezza dei fruitori e una corretta divulgazione del patrimonio, nei suoi aspetti ambientali, culturali, storici ed enogastronomici, fornendo inoltre elementi di sostenibilità ed educazione ambientale».

L’attività professionale della Guida Ambientale Escursionistica prevede la descrizione, la spiegazione e l’illustrazione degli aspetti ambientali, naturalistici, antropologici e culturali del territorio con connotazioni scientifico-culturali, conducendo in visita ad ambienti montani, collinari, di pianura e acquatici, anche antropizzati, compresi parchi ed aree protette, nonché ambienti o strutture espositive di carattere naturalistico, ecoambientale, etnologico ed ecologico, allo scopo di illustrarne gli elementi, le caratteristiche, i rapporti ecologici, il legame con la storia e le tradizioni culturali ed enogastronomiche, le attrattive paesaggistiche, e di fornire elementi di sostenibilità e di educazione ambientale. L’attività professionale della Guida Ambientale Escursionistica prevede inoltre la progettazione, programmazione e svolgimento di laboratori ed iniziative di didattica, educazione, interpretazione e divulgazione ambientale, anche affiancando, in ambito scolastico, il corpo insegnante. Sono escluse dall’ambito professionale della Guida Ambientale Escursionistica tutte le attività e i percorsi che richiedano comunque l’uso di attrezzature e di tecniche alpinistiche, cioè corda, piccozza e ramponi.

Il corso si svolgerà dal 28 settembre all’8 dicembre 2018 con alcuni moduli “full immersion” e altri moduli con cadenza settimanale dal giovedì/venerdì alla domenica, con inizio delle lezioni presso il comune di Palmi.