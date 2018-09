Ordine dei dottori Commercialisti ed Esperti contabili pronto a festeggiare 70 anni

Condividi

di Grazia Candido – “Professionalità-cultura” è il binomio imprescindibile dei dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Reggio Calabria pronti a festeggiare i 70 anni dell’Ordine. Un compleanno importante che merita una grande festa fatta di incontri, dibattiti, spettacolo e che vedrà coinvolta la comunità, le istituzioni e tutti i membri dell’Ordine dei dottori commercialisti.

I dettagli relativi alla celebrazione del settantesimo anniversario della costituzione dell’Ordine professionale, sono stati sciorinati questa mattina dal presidente Stefano Maria Poeta coadiuvato dal vice presidente Marcello Febert e dai consiglieri Innocenzio Macheda, Francesco Caracciolo, Davide Ziino, Cosimo Adornato, Nicola Colella.

“E’ un momento molto bello, un punto di arrivo e di partenza per noi – esordisce il Presidente Poeta – Settant’anni sono tanti così come tante sono le novità, le riforme, le attività svolte in questo lungo percorso. I commercialisti sono stati sempre al servizio del Paese, delle istituzioni e dei nostri clienti e con correttezza e in piena sintonia con i principi della legalità, abbiamo attuato tutti quei percorsi predisposti dal legislatore. La festa è un momento di ricordo ma anche di condivisione, unione con la collettività”.

E per festeggiare un traguardo così importante si è scelto di omaggiare la città con un grande evento, “La Traviata” di Giuseppe Verdi al teatro “Cilea” in scena il 21 Settembre, una versione della celeberrima opera verdiana intima e ribelle al contempo.

Sempre il 21, la mattina alle ore 10, invece, si svolgerà presso palazzo Alvaro il forum “Dal bilancio al rilancio: rivalutare il Mezzogiorno per la crescita e lo sviluppo di tutto il Paese”, “un grande evento formativo scientifico al quale prenderanno parte – ci tiene a sottolinearlo il presidente Poeta – tutto il consiglio nazionale e i colleghi della Sicilia, Puglia, Campania, Basilicata”.

“In questi anni, l’Ordine dei dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Reggio Calabria ha ricevuto attestati di stima e fiducia da parte delle istituzioni e dei rappresentanti territoriali nazionali ed è giusto dar merito anche al lavoro dei nostri predecessori, i dottori Sergi, Gangemi, Stracuzzi, De Domenico, Femia che hanno avviato un lavoro certosino continuato dalla nostra squadra che, quotidianamente, opera per portare il nostro Ordine a livelli nazionali sempre più alti e ad avere una posizione territoriale di rilievo”.

Il presidente Poeta ricorda anche le varie attività messe in campo con altre realtà cittadine come il Tribunale con il quale è stato recentemente sottoscritto il progetto “Lavora con noi” finalizzato all’individuazione di aspiranti a nuove assunzioni presso aziende in amministrazione giudiziaria.

“Ricerca e alta formazione sono due delle prerogative fondamentali per l’ordine dei dottori commercialisti – conclude Poeta – Abbiamo un compito sociale estremamente importante che, negli ultimi anni, si è ulteriormente ampliato. Per tale motivo, è fondamentale creare una rete con tutte le istituzioni per garantire al tessuto sociale un servizio impeccabile e sempre al passo con i tempi”.