Omicidio Gioffrè, Bombardieri: “Dietro le dinamiche estorsive della ‘ndrangheta”

di Grazia Candido – “Dietro l’omicidio di Fabio Giuseppe Gioffrè ci sono dinamiche estorsive della ‘ndrangheta ma uno degli autori dell’agguato non fa parte degli ambienti criminali”.

Il procuratore Capo Giovanni Bombardieri, questa mattina presso il comando provinciale dei Carabinieri ricostruisce l’agguato del 21 luglio scorso quando fu ucciso il 39enne Gioffrè e ferito un bambino di dieci anni, partendo “dalle indagini collegate all’operazione ARES del 9 luglio che ha evidenziato la preponderante influenza delle formazioni della ‘ndrangheta di Rosarno sulle attività delittuose nella Piana e nei comuni pre-aspromontani. Il lavoro incessante dei Carabinieri del Gruppo di Gioia Tauro e coordinate dal Procuratore Aggiunto Gaetano Calogero Paci e dal Sostituto Procuratore Adriana Sciglio, a seguito dell’omicidio di Fabio Giuseppe Gioffrè, esponente di vertice dell’omonima cosca seminarese, ha portato alla lettura e quindi, al deciframento di determinate dinamiche in cui rimaneva ferito anche un minore e di quelle estorsive poste in essere dai gruppi Laganà e Santaiti, entrambi attivi nel territorio di Seminara e, a tratti, contrapposti alla cosca Gioffrè, di cui Fabio Giuseppe era un esponente di rilievo” – afferma il procuratore capo Bombardieri.

Il procuratore della Repubblica si sofferma sulle “intercettazioni che hanno permesso al gruppo investigativo di ricostruire le richieste estorsive nei confronti dei Fioramonte e “il ruolo ambiguo del Gioffrè abile anche a mediare certe situazioni. Queste indagini ci danno un quadro lineare di come opera la criminalità sul territorio e di quali uomini si serva”.

“Sono passati due mesi esatti dall’omicidio Gioffrè e con un lavoro di squadra abbiamo consegnato alla giustizia quattro persone, ritenute a vario titolo responsabili dei reati di omicidio in concorso, estorsione, detenzione e porto illegale in luogo pubblico di armi comuni da sparo” – aggiunge soddisfatto il Comandante Giuseppe Battaglia.

Il Capitano Marco Filippi approfondisce gli aspetti investigativi dell’indagine “una ricostruzione complessa in cui è maturato l’evento delittuoso, l’omicidio di Gioffrè, che non è altro che la reazione sanguinaria della famiglia Fioramonte alle reiterate richieste estorsive ricevute dai mafiosi di Seminara”.

“E’ un’operazione che manifesta complessità sia per i profili criminali che per quelli sociali – conclude il tenente colonnello Andrea Milani – e la cattura di Saverio Rocco Santaiti evidenzia un altro aspetto importante: la facilità di tali soggetti di muoversi sul territorio spostandosi da Milano a Genova a Varese. Il servizio di cinturazione e sicurezza dei Carabinieri è sicuramente uno dei mezzi più importanti che ha portato alla creazione di un sistema atto a delineare le dinamiche criminali. In fase esecutiva, inoltre, i militari dell’Arma di Gioia Tauro hanno tratto in arresto, al termine della perquisizione domiciliare, anche Salvatore Fioramonte che deteneva un revolver calibro 38 con matricola abrasa, occultato all’interno di un armadio del garage della propria abitazione di San Ferdinando”.