Nicolò: “A Maria rivolgiamo preghiere per una comunità più coesa”

Condividi

E’ con rinnovata emozione e testimonianza di fede che la città di Reggio si prepara a riabbracciare Maria Santissima della Consolazione, un incontro che da cinque secoli suggella il profondo legame di fede e devozione che vincola il popolo reggino alla sua Avvocata. Con la solennità di questo momento straordinario, ancora una volta la comunità – in un unico abbraccio con l’intero Capitolo della Curia arcivescovile Metropolitana – si stringe attorno al quadro della Madonna, appellata per le Cause Impossibili”.

Lo dichiara in una nota il consigliere regionale Alessandro Nicolò.

“Vegliata da migliaia di fedeli in preghiera, la Sacra Effige custodita dai Frati Cappuccini nel Santuario dell’Eremo, verrà accompagnata in processione fino alla Cattedrale e sarà come sempre un vibrante momento di preghiere.”

“Una festa di popolo dove, da sempre, l’aspetto religioso si interseca e si fonde con le tradizioni secolari, un momento che è nel cuore di tutti i reggini. La processione dell’Immagine di Maria della Consolazione- tra la partecipazione della gente, i portatori e il loro impeto che trascina e coinvolge- continua a rappresentare un alto momento di unità e di raccoglimento della nostra comunità attorno alla sua Avvocata, cui sono affidate difficoltà e le speranze di un popolo in cammino”.

“La comunità reggina è custode di antiche memorie ed ha spesso affidato alla sua Protettrice le speranze per un avvenire di serenità e di gioia, per le persone disagiate, per gli ammalati, per i tanti giovani speranzosi per un futuro migliore.”

“Nell’intensità della ricorrenza, quindi, a Maria della Consolazione rivolgiamo le nostre preghiere e le nostre preoccupazioni, auspicando che la politica sia costruttrice di speranza, superando le barriere della divisione, ricercando il bene comune, per una comunità più coesa e in grado di vincere le sfide che quotidianamente ci sono imposte dagli eventi”.