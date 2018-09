MOtta San Giovanni-Per emergenza idrica sarà riattivato serbatoio in località Mulini

Condividi

Al fine di garantire l’idoneo approvvigionamento idrico nel territorio di Motta Centro e superare le difficoltà causate dall’abbassamento della falda acquifera della sorgente di S. Basilio, si rende necessario riattivare il serbatoio in località Mulini, alimentato dall’acqua del pozzo in località San Giorgio/Malluzzo.

Nelle more di perfezionare il sistema dei controlli, è necessario vietare temporaneamente l’utilizzo dell’acqua destinata al consumo umano per la preparazione di cibi e bevande nei rioni Abenavoli, Ducis, via S. Giovanni Teologo, Larderia, Castelli, Carmine, Crozza, via Monsignor G. Ferro, Cambareri, viale della Libertà, via f.lli Minoliti, via Calceopilo Attanasio, via Biasi, che saranno servite dal serbatoio in località Mulini, alimentato dall’acqua del pozzo in località San Giorgio/Malluzzo, da domenica 16 settembre 2018.

Va comunque evidenziato che i campioni d’acqua esaminati attraverso apposite analisi sono risultati “Conformi da sottoporre a clorazione” rispetto al Decreto Legislativo 02-02-2001 n° 31.