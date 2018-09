Monasterace accoglie la Summer School del Web Marketing Festival

Condividi

Il Web Marketing Festival, l’evento di riferimento italiano sull’innovazione digitale che lo scorso giugno ha realizzato a Rimini la sua 6^ edizione, estende la sua offerta formativa anche durante l’estate organizzando la WMF Summer School, il corso estivo sul web marketing che, dall’1 all’8 settembre, abbina la formazione professionale al relax di una vacanza in riva al mare.

Partner dell’evento estivo firmato Web Marketing Festival è il residence turistico “Il Faro”, dove i partecipanti della Summer School alloggeranno tra lezioni frontali sulle principali tematiche del digital marketing e workshop in riva al mare.

Il tutto, all’interno di una cornice d’eccezione e a due passi dai resti di Kaulon, antica colonia della Magna Grecia.

“Quello della WMF Summer School è un progetto che rispecchia pienamente i principi che sostengono il Web Marketing Festival e che ci spingono a migliorare anno dopo anno” afferma Cosmano Lombardo, Chairman del Web Marketing Festival e ideatore della WMF Summer School. “Un’idea di formazione in continuo aggiornamento che permette ai partecipanti di approfondire le proprie competenze professionali e, contestualmente, anche di conoscere ed interagire con persone nuove: le relazioni e il contatto umano costituiscono le basi da cui partire per far nascere idee, progetti e soluzioni innovative. Questa location, poi, valorizza ulteriormente il nostro progetto, perché ci aiuta a scoprire un territorio che ha tantissimo da offrire, dalle bellezze naturali ai tesori, inestimabili, che abbiamo ereditato dall’antica civiltà greca”.

Il programma formativo

I partecipanti avranno l’opportunità di completare e perfezionare le proprie competenze digitali attraverso lezioni frontali in aula su tematiche quali SEO, Google Adwords, Web Analytics, Social Media Marketing, Content Marketing.

Preparazione teorica sui singoli ambiti formativi, dunque, ma anche sessioni operative e workshop per applicare direttamente quanto appreso durante il corso e imparare a lavorare in team per dare vita progetto di digital marketing di successo.