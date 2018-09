Modifica orario conferimento differenziata per le festività mariane

Condividi

In occasione delle Festività Mariane 2018, nella settimana da sabato 8 a sabato 15 settembre 2018, il centro della città di Reggio Calabria sarà interessato da eventi e manifestazioni.

Nelle zone interessate dagli eventi (e più precisamente quelle di Tremulini e del Centro Storico) al fine di armonizzare il servizio di raccolta differenziata Porta a Porta e garantirne efficacia ed efficienza si è reso necessario una modifica agli orari di conferimento ordinari.

Per tali ragioni il sindaco di Reggio Calabria ha ritenuto di adottare apposito provvedimento di ordinanza di modifica parziale degli attuali calendari di raccolta nelle zone interessate.

[il cui contenuto integrale è disponibile sul sito www.reggiocal.it sezione albo pretorio on line]

E pertanto vietato a tutte le utenze domestiche e non domestiche, a tutti gli operatori commerciali ed esercenti attività imprenditoriali in genere, nonché a tutti i residenti e non residenti, delle

zone interessate dal percorso della processione e dallo svolgimento degli eventi connessi ai

festeggiamenti, nei giorni indicati, il conferimento dei rifiuti differenziati e non differenziati con modalità e orari difformi da quelli di seguito previsti.

1. Tutte le utenze domestiche e non domestiche, tutti gli operatori commerciali ed

esercenti attività imprenditoriali in genere, nonché a tutti i residenti e non residenti, insistenti lungo il percorso della processione, per i giorni di venerdì 7 e sabato 8 settembre 2018, dovranno esporre i propri contenitori per la raccolta differenziata dalle ore 12:00 alle 13:00 e rimuoverli, ritirandoli, entro le ore 20:00 dello stesso giorno.

2. Tutte le utenze domestiche e non domestiche, tutti gli operatori commerciali ed

esercenti attivita imprenditoriali in genere, nonché tutti i residenti e non residenti,

ricadenti nella zona del Centro Storico, per il giorno di venerdì 7 settembre 2018, dovranno esporre

i propri contenitori per la raccolta differenziata dalle ore 20:00 alle 21:00 e

rimuoverli, ritirandoli, entro le ore 8:00 del giorno successivo.

3. Tutte le utenze domestiche e non domestiche, tutti gli operatori commerciali ed

esercenti attività imprenditoriali in genere, nonché tutti i residenti e non residenti,

ricadenti nella zona compresa tra il Ponte Calopinace, Via Possidonea, Via De Nava e Viale della Libertà, per i giorni dal 9 al 14 settembre 2018, dovranno esporre i propri contenitori per la raccolta differenziata dalle ore 12:00 alle 13:00 e rimuoverli, ritirandoli, dalle ore 17:00 alle

ore 18:00 dello stesso giorno.

4. Tutte le utenze domestiche e non domestiche, tutti gli operatori commerciali ed

esercenti attività imprenditoriali in genere, nonché tutti i residenti e non residenti, dei

quartieri di Santa Caterina, San Brunello e Vito, dal 10 settembre 2018 e fino a successiva

diversa variazione, dovranno esporre i propri contenitori per la raccolta differenziata dalle ore

18:00 alle 20:00 e rimuoverli, ritirandoli, entro le ore 8:00 del giorno successivo .

Le violazioni alla presente ordinanza sindacale saranno accertate dagli organi di polizia statale

e locale, dagli ispettori ambientali e dalle guardie ambientali decretate’ ciascuno nei limiti

delle competenze assegnate dalla normativa vigente.