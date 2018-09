Mobility week, il Comune di Reggio presenta il nuovo servizio di bike sharing

Condividi

Venerdì 21 settembre, negli spazi dell’Urban Center del Comune di Reggio Calabria, si parlerà di REGGIO IN BICI, il progetto sperimentale che promuove l’uso della bicicletta e la mobilità dolce e sostenibile, grazie ai fondi stanziati dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Agendo in pieno accordo con l’amministrazione comunale, Reggio in bici porta in città un sistema integrato di bike sharing, azioni di messa in sicurezza dei percorsi ciclabili e pedonali, iniziative di mobility management nelle scuole e nelle aziende, pedibus e strumenti digitali per gli spostamenti dei cittadini.

La presentazione avverrà nell’ambito del tavolo di discussione “Reggio Calabria verso la multimodalità”, organizzato dalle ore 17.30, per la Settimana Europea della Mobilità Sostenibile. Il Comune di Reggio Calabria presenterà tutti gli eventi previsti tra cui la passeggiata in bicicletta del 22 settembre. Si tratta di un’iniziativa aperta a tutta la cittadinanza alla quale partecipa anche Reggio in bici, mettendo a disposizione, in anteprima, le biciclette brandizzate del nuovo servizio di bike sharing Bicincittà. Grande soddisfazione, a tal proposito, è stata espressa dall’Assessore alla Mobilità Giuseppe Marino per il quale “il processo avviato dall’amministrazione guidata dal Sindaco Falcomatà, con il progetto di bike sharing, innesta un ulteriore tassello che grazie alla integrazione dei mezzi porterà a una prima rivoluzione nelle abitudini quotidiane verso l’obiettivo di una mobilità cittadina effettivamente sostenibile”. Reggio in bici nasce nell’ambito del Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro (Legge 28 dicembre 2015, n.221) con i fondi ottenuti dal Comune di Reggio Calabria. Diventa operativo grazie alle sinergie di Bicincittà e dei partner di progetto, leader nei settori dell’ITC e delle infrastrutture. Come portavoce di Reggio in bici, interverrà Gianluca Pin, direttore commerciale di Bicincittà che ha diffuso il sistema di bike sharing in tutta

Italia. La presentazione costituirà un momento di riflessione sulla restituzione dello spazio urbano ai cittadini, sul coinvolgimento di aziende e scuole attraverso il progetto Bike to school, sull’istituzione e formazione dei mobility manager, sulla ricettività del turismo attraverso servizi di spostamento agevoli e a basse emissioni inquinanti.