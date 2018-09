Migranti, Paolucci (LeU): “Smantellare baraccopoli San Ferdinando”

Condividi

“Sul suo territorio di San Ferdinando (RC) c’è una baraccopoli dove, da anni, vivono in “condizioni bestiali”, a secondo dei periodi dell’anno, dai 500 ai 3.000 migranti.

Per affrontare e risolvere questo problema è stata realizzata una tendopoli dove sono stati accolti, in modo civile e dignitoso, circa 530 migranti.