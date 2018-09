Mammola – Sequestrate armi, munizioni, droga e denaro

Condividi

Nei giorni scorsi, militari del Nucleo Investigativo del Gruppo Carabinieri Forestale di Reggio Calabria, assieme ai colleghi della Stazione Carabinieri Forestale di Reggio Calabria, Caulonia e Gioiosa Ionica, nell’ambito di un servizio di controllo del territorio finalizzato alla ricerca di armi e sostanze stupefacenti, hanno rinvenuto, occultato all’interno di un canale di scolo delle acque meteoriche di un bosco del comune di Mammola, un fucile semiautomatico cal. 12, privo di matricola, e un fusto in acciaio della capienza di cinquanta litri circa, contenente oltre 80 munizioni per arma corta e lunga di vario calibro, un passamontagna, 500 grammi circa di sostanza stupefacente del tipo marijuana e denaro contante.

Il materiale esplodente si presenta in ottime condizioni di efficienza e il fucile, privo di matricola, è alterato nell’ergonomia e nelle capacità meccaniche con asportazione dell’asta copri serbatoio e la rimozione del riduttore di serbatoio per aumentarne la potenza di fuoco. La sostanza stupefacente è stata rinvenuta già essiccata e lavorata, pronta per essere avviata nel mercato illegale degli droga. Espletate le formalità di rito, quanto rinvenuto veniva repertato e sottoposto a sequestro, al fine di eseguire le dovute indagini e gli eventuali accertamenti tecnici.