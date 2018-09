Condividi

Un ritornello che, qualche tempo, veniva costantemente proposto sui social riguardava la specialità di Reggio Calabria di diventare “Venezia” con un po’ di pioggia.

La strada dell’ironia può essere quella giusta per testimoniare con il sorriso quanto disagio può creare qualche ora di pioggia in un’arteria molto trafficata in una zona altamente desolata come il Viale Aldo Moro che dalla zona dello stadio attraversa tutto il quartiere Gebbione.

Ecco il video della situazione profilatasi: