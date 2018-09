Mala depurazione, Bombardieri: “Indagati i sindaci in carica dal 2011 ad oggi”

Condividi

di Grazia Candido – “Risultano indagati 53 soggetti tra cui dirigenti e funzionari delle società che nel tempo hanno gestito gli impianti, i sindaci pro-tempore dei Comuni ove sono ubicati gli impianti o quelli capofila per quelli consortili, i dirigenti pro-tempore degli uffici tecnici/lavori pubblici per le seguenti ipotesi di reato: inadempimento di contratti di pubbliche forniture, omissioni d’atti d’ufficio, disastro ambientale, getto pericoloso di cose, attività di gestione non autorizzata di rifiuti con smaltimento illecito degli stessi”.

Non fa nomi il procuratore capo Giovanni Bombardieri perché ancora le indagini sono in corso ma elenca dettagliatamente i capi d’accusa e i 14 impianti di depurazione acque reflue comunali della provincia di Reggio Calabria debitamente sequestrati nell’operazione “Mala depurazione” coordinata dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria ed eseguita dal personale militare della Direzione Marittima – Guardia Costiera di Reggio Calabria.

A fornire questa mattina, presso la sede della Capitaneria di Porto, tutti i dettagli anche il Procuratore aggiunto Gerardo Dominijanni, il capitano di fregata (CP) Giuseppe Turiano e il Contrammiraglio Giancarlo Russo.

“L’operazione mostra l’impegno profuso della Guardia Costiera che ha portato a termine un’intensa attività relativa alla depurazione non solo della provincia di Reggio Calabria ma dell’intera Calabria rilevando significativi dati di mal funzionamento del sistema di depurazione che incide in maniera determinante sullo sviluppo e salute di questa terra – afferma il procuratore Bombardieri – Sono stati apposti i sigilli a 14 impianti suddivisi per singolo Comune: sei nel comune di Reggio Calabria (impianti in località Gallico, Pellaro, Paterriti, Armo, Oliveto e Concessa), uno nel comune di Villa (in località Femia), due a Scilla (in località Favazzina e Oliveto), uno a Bagnara (località Cacilì), due a Motta San Giovanni (in località Oliveto e Castelli), uno a Marina di San Lorenzo (in località Agrifa) e uno a Cardeto (in località Calvario)”.

Il procuratore Capo spiega che “questa attività proseguita nel tempo, ha dimostrato che il degrado non comprende solo Reggio ma tutta la Regione” infatti “sono stati sequestrati 64 depuratori in tutta la Calabria. Priorità assoluta è ripristinare il corretto funzionamento di questi depuratori per mantenere alto il nome del nostro territorio – aggiunge Bombardieri – I sindaci dei Comuni in oggetto a provvedimento dal 2011 ad oggi sono tutti indagati però, dobbiamo accertare caso per caso, la responsabilità che hanno avuto, la capacità di intervento e quello che potevano fare e non hanno fatto. Questo procedimento – ci tiene a precisarlo il procuratore – parte da lontano ma non posso affermare che prima del 2011 il dato riscontrato oggi, abbia avuto una continuità”.

E’ particolarmente rammaricato il procuratore aggiunto Dominijanni perché “la Procura deve intervenire su chi invece doveva controllare in questi anni e con il sequestro odierno, rimetteremo la messa in sicurezza di impianti che devono essere in regola. Se ci fosse stata una maggiore vigilanza sul territorio avremmo potuto evitare tutto ciò”.

Il capitano di Fregata Turiano si sofferma sulle laboriose indagini che hanno portato a riscontrare “i malfunzionamenti degli impianti, la mancanza e la sostituzione di compressori, elettropompe e misuratori di portata, la presenza di by-pass non autorizzati all’interno degli impianti oltre allo smaltimento illecito dei rifiuti”.

Tra le parti offese, destinatarie della notifica del provvedimento cautelare, vi sono oltre ai Comuni proprietari degli impianti, anche il Ministero dell’Ambiente, la Regione Calabria, la Città Metropolitana.

“Sono stati accertati una serie di reati in materia di Pubblica Amministrazione e anche una serie di illeciti di natura più specificatamente ambientale – aggiunge il Contrammiraglio Russo – soprattutto in relazione a rilevati depositi temporanei irregolari di prodotti inquinanti degli impianti di depurazione in esame ed attività illecite di smaltimento di prodotti inquinanti di by-pass del tutto illegittimi in quanto in violazione della legislatura nazionale e regionale”.