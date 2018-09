Intercity jonica, Dieni: «Rafforzamento linea è realtà”

Condividi

«L’arrivo del ministro Toninelli è un ulteriore segnale di attenzione da parte di un governo che ha finalmente raggiunto un importante obiettivo per la ferrovia jonica calabrese». È quanto afferma la deputata del Movimento 5 Stelle Federica Dieni.

«Lunedì prossimo – aggiunge la parlamentare –, il ministro Toninelli sarà a Reggio Calabria per partecipare alla consegna delle nuove carrozze Intercity che verranno utilizzate sulla tratta jonica. È, questo, il coronamento di un lavoro che ho personalmente portato avanti nel corso degli ultimi anni. Oggi, grazie alla volontà di questo governo e del Movimento 5 Stelle, il rafforzamento della linea è diventato realtà».

«Nei prossimi mesi – conclude Dieni –, continueremo a lavorare per la ferrovia jonica con l’obiettivo di renderla sempre più efficiente e moderna, dopo decenni di abbandono e di disagi per i cittadini».