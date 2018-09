Insediato Osservatorio per prevenzione incidenti luoghi di lavoro

Convocato dal Prefetto Michele di Bari, nella giornata di ieri si è insediato, presso il Palazzo del Governo, l’Osservatorio provinciale per la prevenzione degli incidenti sui luoghi di lavoro.

All’incontro hanno partecipato il Dirigente dell’INAIL, il Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale, i Rappresentanti dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro, dell’Azienda Sanitaria Provinciale, di Confindustria, delle Forze dell’Ordine e la segretaria generale della CISL.

La finalità dell’Osservatorio è quella di promuovere e favorire azioni sinergiche interistituzionali volte ad innalzare il livello di tutela dei lavoratori attraverso un’attività di prevenzione e conoscenza dei fenomeni che determinano gli incidenti sui luoghi di lavoro.

Nel corso della riunione sono state individuate e definite le linee strategiche di un percorso condiviso che vede gli Istituti Scolastici Professionali quali primi destinatari di un’attività di formazione e informazione in materia di prevenzione per la tutela della salute e della sicurezza del lavoro che sarà garantita gratuitamente da professionisti dell’ASP, dell’INAIL, dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro e del Sindacato CISL.

19 settembre 2018