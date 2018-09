In Riva allo Stretto le miglior startup in collaborazione con Dpixel

Condividi

Si è tenuta a Piazza Castello la tappa reggina del Barcamper di Erg per la seconda edizione della business plan competition Re-Generation Challenge, la campagna volta al sostegno di nuove startup in collaborazione con Dpixel. L’appuntamento nella città dello Stretto con partner Confindustria Reggio Calabria è stato inserito nel tour che ha coinvolto 12 città tra il centro e il sud Italia sui temi dell’energia sostenibile e dell’economia circolare.

Con l’obiettivo di selezionare le idee migliori si sono svolti i colloqui all’interno del camper tra gli startupper iscritti ad Erg Re-Generation Challenge e Andrea Censori – Analyst investment della dpixel che ha dichiarato: “Mancavamo da qualche anno in Calabria, ci siamo resi conto che è un territorio ricco di talento imprenditoriale e innovazione che ha come obiettivo migliorare la vita. Durante la tappa di Cosenza abbiamo notato progetti pieni di valore dal punto di vista scientifico sui temi delle energie rinnovabili”.

La tappa reggina è l’ottava del tour: “Abbiamo iniziato a Luglio in Umbria e Molise, mentre abbiamo ripreso a Settembre a Bari. Ogni città ha delle sue specificità territoriali. Ad esempio in Umbria e in Molise sono stati presentati progetti nell’ambito della social innovation, a Bari invece sulla green economy. Dopo Reggio Calabria il tour proseguirà fino al 3 ottobre chiudendo le selezioni a Cagliari mentre fino al 7 ottobre sia startup partecipanti al tour che non hanno la possibilità di compilare l’application form online sul sito www.barcamper.it. Successivamente verrà effettuata una prima selezione di 40 progetti migliori che saranno inseriti nel percorso di formazione insieme al team dpixel. La competizione si concluderà il 29 novembre con l’evento finale a Palermo dove saranno presentati i 10 progetti migliori davanti al team di Erg e alla community di investitori legati al mondo dpixel e barcamper. Sono stati messi a disposizione 3 premi monetari da parte di Erg da 30, 20 e 10 mila euro. I tre progetti vincitori della prima edizione hanno iniziato un percorso di collaborazione con Erg concludendo anche dei contratti di fornitura”.

In conclusione Angelo Marra, referente territoriale sezione Terziario Innovativo di Unindustria Calabria ha dichiarato: “Noi come sportello ImprendiReggioCalabria e come Confindustria Reggio Calabria stiamo supportando l’iniziativa coinvolgendo le startup del territorio affinché possano costruire la loro impresa. Al giorno d’oggi sono presenti diverse imprese che si affacciano in tutta Italia e all’estero: il compito di Confindustria Reggio Calabria è supportarle dalle prime fasi iniziali con lo sportello ImprendiReggioCalabria. Inoltre siamo partner dell’Università Mediterranea per quanto riguarda il contamination lab che è un incubatore universitario”.