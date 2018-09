Ilenia Mazzà all’Eurovision. Un’estate di successi per la giovane cantante calabrese

Condividi

Dopo un’estate di successi, Ilenia Mazzà vola a Zurigo per le selezioni dell’Eurovision Song Contest 2019, manifestazione musicale internazionale, nata nel 1956 in Svizzera, alla quale hanno partecipato importanti nomi della musica italiana da Domenico Modugno fino a Francesco Gabbani e il duo Ermal Meta e Fabrizio Moro.

«L’Eurovision Song Contest è una kermesse cui prendono parte tutte le nazioni con un proprio rappresentate. L’Italia fa partecipare i vincitori di Sanremo – ci dice la giovanissima Ilenia, 16 anni e già un percorso artistico di tutto rispetto alle spalle -. Con immenso piacere e grande sorpresa ho accolto l’invito da Zurigo a partecipare proprio in rappresentanza della Svizzera, dopo che avevano avuto modo di ascoltarmi sui social. Le tappe da superare, fino alla finale che quest’anno avrà luogo in Israele, non sono semplici e io rimango con i piedi per terra. Affronterò il tutto con lo spirito che contraddistingue me e chi mi segue da vicino: divertirsi e imparare, confrontarsi e dare il meglio sempre e comunque. Poi il resto si vedrà».

Ilenia, con il suo nuovissimo album di inediti, “Cercando me”, prodotto da Ivan Ritrovato, ha partecipato a numerose manifestazioni estive nella Locride e fuori, riscuotendo grandissimo successo per la voce e per la bellezza dei brani proposti.

A Caulonia, sua città natale, Ilenia (qui nelle foto di Claudio Franco) si è esibita al “South music”, prima edizione di una kermesse canora voluta e organizzata dal giovane imprenditore Michele Macrì, dove ancora una volta la giovane cantautrice si è distinta facendo da guest star. «Voglio ringraziare Michele Macrì per avermi voluta come madrina nell’ultima serata del South music. Complimenti a lui e tutta la sua squadra perché è stata una prima edizione riuscitissima, gli auguro infinite edizioni future».

Intanto Ilenia ha già in cantiere nuovi progetti a cui sta lavorando.

Ilenia Mazzà, tra gli altri, è stata premiata al “Malta International Singer’s Festival-Euro Stars” nel 2015 ed è stata semifinalista al concorso “Una voce per Sanremo” nel 2016. Due i talent televisivi che l’hanno vista tra i protagonisti sempre nel 2015: “Tra sogno e realtà”, sulle reti Mediaset, e “Italia in Musica” su Gold Tv. Ilenia ha conquistato con la sua performance il pubblico del Concorso “Voci d’Oro”, tenutosi a Montecatini Terme nel luglio 2017, è stata ospite d’onore al Pericle d’Oro e finalista al Cantagiro 2017. Con il singolo “Senza confine” di Guido Tassone, sempre nel 2017, Ilenia ha vinto la sezione inediti del concorso “Una voce per lo Jonio”, ricevendo poi a Verona la menzione d’onore del Maestro Vince Tempera, e si è esibita, a febbraio 2018, a Casa Sanremo. A giugno 2018 è arrivata seconda al concorso New Generation di Pozzuoli.