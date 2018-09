Il Pd che si estingue a livello nazionale vuole raddoppiare a Reggio ed in Calabria

Condividi

“Il Pd merita di estinguersi”. A dirlo non è un avversario politico del noto partito della sinistra moderata, ma è un esponente. L’ex Ministro Calenda, infatti, non ha usato giri di parole per sottolineare che alle prossime europee il Partito Democratico farebbe bene a non presentarsi lasciando spazio ad un altro tipo di sinistra moderata.

L’attacco diretto è giunto soprattutto nei confronti dei maggiori dirigenti del partito, rei di pensare principalmente ad assicurarsi la fetta più grossa di una torta che si fa sempre più piccola o, come nel caso di Renzi, fin troppo preoccupata al proprio percorso.

E, anche in questo caso, a dirlo sono soprattutto i numeri che raccontano di un Pd sceso fino al 17% a livello nazionale (dati Euromedia) . Davvero una miseria rispetto ai tempi d’oro. La risposta del segretario Martina è stata piuttosto piccata e finalizzata ad invitare Calenda ad una minore arroganza, ma non poteva non essere così.

E’ notizia delle ultime ore che in Calabria il Governatore Oliverio si ricandiderà alle prossime elezioni regionali. Una sfida non di poco conto, considerato l’andazzo nazionale dell’insegna di cui si fregia il governatore cosentino.

Stesso destino toccherà a Giuseppe Falcomatà, Sindaco di Reggio Calabria e della maggiore città calabrese. A muovere il consenso, soprattutto a livello amministrativo cittadino, sono aspetti che esulano dall’ideologia, resta il fatto però che si tratterà di un altro uomo del Pd chiamato a risalire una corrente che vede il partito in caduta libera.

Il Pd che si estingue in Italia, in Calabria vuole raddoppiare. La sfida, per il 2019, è già partita.