Il Ministro Toninelli a Reggio Calabria: il programma della visita

. Lunedì 1 ottobre il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli sarà a Reggio Calabria.

Ecco il programma della visita:

10.15 Arrivo del Ministro all’Aeroporto di Reggio Calabria con volo Alitalia da Milano Linate.

11.00 Arrivo del Ministro presso la Stazione Ferroviaria di Reggio Calabria. Ad accogliere:

Gianfranco Battisti, AD e DG Ferrovie dello Stato e Orazio Iacono, AD di Trenitalia

A seguire : Trasferimento presso la sala della Direzione della Stazione di Reggio per un punto sugli investimenti RFI sulla Regione Calabria

11.15 Spostamento sul binario 1 e conferenza stampa di presentazione delle nuove carrozze dei 4 treni IC in servizio sulla linea Jonica.

Interventi a cura di:

Giuseppe Falcomatà, Sindaco di Reggio Calabria (saluto introduttivo)

Gianfranco Battisti, AD e DG Ferrovie dello Stato

Orazio Iacono, AD di Trenitalia

Roberto Musmanno, Assessore alle Infrastrutture Regione Calabria

Danilo Toninelli, Ministro Infrastrutture e Trasporti

11.55 Partenza del Ministro con treno IC562 per la stazione di Melito di Porto Salvo per inaugurazione delle nuove carrozze.

Durante il tragitto in treno, il Ministro incontrerà i parlamentari calabresi del Movimento.

13.15 Visita del Ministro presso la sede della Direzione Marittima di Reggio Calabria. Ad accogliere: Contrammiraglio (CP) Giancarlo RUSSO, Direttore Marittimo della Calabria

Rassegna del picchetto per resa degli onori al Sig. Ministro

A seguire Saluto con il personale della Direzione Marittima di Reggio Calabria e consegna crest

13.30 Visita Sala operativa

14.15 Incontro con il CA (CP) Giancarlo Russo, Direttore Marittimo della Calabria, presso l’Ufficio del Comandante

14.30 Incontro con l’Ing. Donato Carlea, Provveditore Interregionale per la Sicilia e la Calabria per un punto sulle principali opere infrastrutturali e di collegamento della Regione Calabria di competenza del Provveditorato

15.00 Incontro con il Contrammiraglio (CP) Andrea Agostinelli e con il Dott. Antonino De Simone, rispettivamente Commissari straordinari delle Autorità Portuali di Gioia Tauro e Messina

15.45 Partenza del Ministro