Gruppo FI su feste mariane: “Falcomatà impreparato dinanzi al traffico cittadino”

L’Amministrazione Falcomatà si mostra sempre più carente di programmazione e lungimiranza dinanzi alle esigenze della Città di Reggio Calabria.

E così anche in occasione delle festività mariane che stanno allietando la nostra Città l’Amministrazione si è mostrata poco attenta nell’organizzazione del traffico.

In una festa che si estende lungo il centro storico della Città sarebbe stata certamente gradita l’implementazione di navette gratuite per i cittadini individuate d’intesa con l’ATAM, volte a consentire a tutti i residenti, nonché ai visitatori di poter raggiungere la zona del centro senza lo stress di dover cercar parcheggio.

Ed invece le ordinanze emanate hanno nei fatti completamente dimenticato la questione circolazione del traffico, che mediante una corretta gestione e mediante gli strumenti giusti sarebbe potuta divenire un’occasione di facilitazione non solo dei cittadini reggini, ma anche degli esercenti commerciali.

Ed invece a ciò si aggiunge la completa anarchia sulla circolazione del traffico per mancanza tra l’altro dei vigili urbani, cui si aggiunge la mancanza di controlli annonari, visto che anche per quest’anno si evidenzia la presenza di distribuzione del tradizionale panino col la salsiccia spesso in barba a molte delle regole igienico-sanitarie, oltre che di incolumità pubblica.

Il Gruppo consiliare di Forza Italia:

Mary Caracciolo (capogruppo)

Lucio Dattola

Pino D’ascoli

Pasquale Imbalzano