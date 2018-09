Gigi Miseferi nel cast della nota serie tv cinese “My true friend”

Condividi

di Grazia Candido – Ci ha abituato a ridere, a fermarci e riflettere sull’importanza della vita, a sdramatizzare tutte le cose che in questa società non vanno, a volte anche ci ha spronato a sognare e, ultimamente, con la sua band fa scatenare grandi e bambini a suon di musica riempendo piazze, teatri, arene.

Gigi Miseferi fa tutto questo e sarà stata la sua straordinaria verve comica, la sua innata simpatia o l’aspetto dell'”eterno ragazzo” maturo ma sempre puro come un bambino, a conquistare la produzione della fiction cinese “My true friend” che ha come protagonista Angela Yeung conosciuta meglio come Angelababy.

Per il noto attore, si spalancano quindi le porte della famosa serie tv e nel suo taccuino artistico da oggi, può annoverare un altro importante traguardo raggiunto visto che è l’unico protagonista italiano nel cast.

Attore, autore, regista, cantante, cresciuto artisticamente nella Compagnia del Bagaglino, ha girato qualche giorno fa, nella Capitale, le riprese della fiction più seguita in Cina e sempre col pensiero rivolto all’amico fraterno Giacomo Battaglia, si butta a capofitto in “un’altra avventura che non mi aspettavo ma è riuscita a farmi divertire ed emozionare”.

“Ho girato delle scene con la giovane attrice a Palazzo Colonna ma con il cuore e la mente sempre lì, #forzagiacomo – afferma Miseferi – Come abbiamo detto, col sorriso sulle labbra perché Giacomo avrebbe voluto così. E’ stata una bellissima e simpatica esperienza professionale e mi sono trovato benissimo sul set romano della seguitissima fiction cinese “My best Friend” che, per la prima volta, sbarca a Roma per registrare alcune scene ambientate in Italia. La protagonista è la star asiatica per eccellenza, Angelababy, modella e attrice, che ha fatto parlare il mondo per il suo matrimonio celebrato a Shanghai, costato 27 milioni di euro. Il meraviglioso Palazzo Colonna, è stato preso d’assalto dalle fan cinesi che speravano in un selfie con la loro beniamina, che invece ha fatto con me al termine delle scene girate insieme. Domanda: “Dopo questo scatto, il Cinese sotto casa mi farà lo sconto?” – ci scherza su Miseferi.

Gigi è l’unico attore italiano e vestirà i panni di un architetto abile ad “accaparrarsi” l’appalto per il restauro di Castel Sant’Angelo.

“Angelababy è in Italia per supportare un suo amico architetto che deve rimodernare il monumento ed io parteciperò a questa gara – aggiunge l’attore Miseferi – Roma è sicuramente un polo importante per l’architettura e credo che la produzione cinese si sia innamorata di una città che simboleggia il romanticismo, la storia, la cultura. E poi, la Capitale così come tutto il nostro Paese, piace alla nuova generazione di cinesi a cui questa serie si rivolge”.