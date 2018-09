Giallo Aliscafi: Toninelli annuncia proroga, Liberty Lines non sa nulla: e adesso?

Condividi

Non sono passate neanche ventiquattro ore da quando il Ministro delle Infrastrutture Toninelli annunciava in “pompa magna” la proroga del servizio degli aliscafi operanti sulla tratta Reggio Calabria, con tanto di frecciate al Sindaco di Reggio Calabria Falcomatà che, a quanto pare ed in attesa di ulteriori riscontri, aveva perplessità legittime . Stamattina, infatti, le maggiori istituzioni, tra cui i Comuni, le Prefetture delle due città e lo stesso Ministero, hanno ricevuto una comunicazione da parte di Liberty Lines che raccontano un’altra verità.

La compagnia di navigazione riferisce come, attualmente, sia a rischio il futuro lavorativo di settanta persone impiegate nei trasporti sullo Stretto e si dice pronta a prorogar e il servizio per “il tempo strettamente necessario alla conclusione di una nuova procedura di evidenza pubblica”.

“Una tale soluzione – scrive Liberty Lines – risponderebbe di scongiurare l’interruzione dei collegamenti e i verosimili disagi all’utenza ove il servizio venisse affidato in emergenza a terzi, nella specie al Gruppo Ferrovie di Stato” che “dovrebbe sostenere gli oneri per il reperimento delle unità navlai non avendone disponibilità, senza peraltro garanzia dell’integrale mantenimento dell’attuale forza lavoro”.

La parte più succosa, però, riguarda la parte di lettera in cui la compagnia si dice fiduciosa in un pronto intervento del Ministero che, a quanto pare, non è avvenuto, come lo stesso Ministro Toninelli aveva annunciato.

Lo si evince nella parte in cui si chiede l’intervento del competente dicastero in tempi rapidi “considerata la disponibilità degli uffici pubblici e privati in vista dell’imminente fine settimana” al fine di assicurare la prosecuzione del servizio senza soluzione di continuità e garantire il mantenimento degli attuali livelli occupazionali.

I cittadini si augurano la questione possa risolversi in fretta, con la speranza che possa non diventare meramente poltiica.