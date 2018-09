Gennaro Calabrese ritorna su Rai 2 come inviato sportivo di “B come sabato”

Condividi

di Grazia Candido – Gennaro Calabrese ritorna a casa di Mamma Rai. Un anno dopo “Made in Sud”, l’attore comico reggino rientra a Rai2 da sabato pomeriggio, come inviato del programma “B come sabato” dedicato alla serie B di calcio.

Il nuovo programma di Rai2 condotto da Andrea Delogu e Gabriele Corsi con il giornalista e conduttore sportivo Marco Mazzocchi e la partecipazione del duo comico Gigi & Ross, vedrà quest’anno tra gli spalti dei campi anche il nostro poliedrico artista ed imitatore Calabrese che, per la prima di campionato, seguirà la partita Cittadella-Cosenza programmata proprio il 15 settembre.

Questa nuova “avventura” televisiva è un altro banco di prova per l’attore reggino, attualmente impegnato con la trasmissione radiofonica “I Mattinieri” di Kiss Kiss, reduce dal doppiaggio di un particolare personaggio che vedremo nella serie “Romolo+Giuly La Guerra Mondiale Italiana”, serie tv prodotta da Fox e in onda a Settembre, la stesura del suo nuovo One man show a teatro e la partecipazione alla commedia “Se stiamo insieme ci sarà un perché” di Marco Cavallaro in scena il 23 Marzo al teatro “Cilea”.

“Sabato pomeriggio andrò a Cittadella e seguirò il Cosenza dalla tribuna raccontando da sostenitore delle squadre calabresi, il match giocato a partire dalle ore 15 del pomeriggio – afferma l’attore comico – Trascorrerò insieme ai telespettatori e ai tifosi, un pomeriggio leggero, all’insegna del sano sport e in maniera sobria, lineare e mai sopra le righe, commenterò con le mie voci sportive e calcistiche le partite delle squadre calabresi, protagoniste del Campionato di Lega B. Proverò a tirar fuori il lato più umano del calcio ma anche, attraverso le mie imitazioni, svelerò curiosità del pre-partita. Credo che la bravura del cronista sia nel raccontare il lato più autentico del calcio e il folclore di ogni provincia italiana. E io con molta umiltà, proverò a farlo. Per adesso, sono molto felice di essere nel cast di questo nuovo programma, vedremo gli sviluppi che avrà”.

Siamo certi che il nostro Calabrese diventerà un fedele compagno di viaggio di milioni di italiani che già apprezzano il suo timbro autorevole e mai enfatico, la sua voce calda, rassicurante e garbata. E da sabato in poi, le sue telecronache.

Con il pretesto di parlare degli incontri del campionato di calcio di Serie B, il programma cerca di descrivere l’Italia in modo differente dal solito, grazie all’aiuto dei suoi inviati che racconteranno la loro esperienza nella città che li ospita.

“B come sabato” va in onda su Rai2 tutti i sabati dalle 13.30 alle 17 e si può seguire anche in streaming su Raiplay.