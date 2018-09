Fuochi Festa Madonna Reggio Calabria: tutte le info

Condividi

Martedì 11 settembre rappresenterà l’ultimo giorno delle Festività Mariane a Reggio Calabria. La città dello Stretto saluta la tradizionale festa religiosa e popolare con diversi eventi che coinvolgeranno le migliaia di reggini e forestieri presenti sul territorio.

Dopo la tradizionale processione del martedì gli eventi clou saranno rappresentati dai concerti di Ermal Meta a Piazza del Popolo e Mimmo Cavallaro a Piazza Garibaldi.

Fuochi Reggio Calabria: previsto grande afflusso di gente

Grande attesa, invece, sarà riservata ai tradizionali fuochi che chiudono i festeggiamenti. I giochi pirotecnici sono previsti attorno a mezzanotte nelle acque antistanti il Lungomare ed il Lido Comunale.

Lo spettacolo, dunque, sarà visibile dagli ampi spazi rappresentati dai tre livelli del Lungomare.

Atteso, come al solito, un fiume di gente che si riverserà nelle strade del centro per martedì. In previsione di ciò l’amministrazione comunale Falcomatà ha disposto che venissero interrotti i lavori che stanno interessando la Galleria di Spirito Santo e ne stanno determinando la chiusura nelle ore notturne. Mezzi pesanti e auto che non possono transitare sulla tangenziale avrebbero dovuto attraversare centro storico con disagi importanti e ulteriori rispetto a quelli determinati dalla presenza di tantissime persone.