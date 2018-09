Fp Cgil: “Dall’Asp di Reggio Calabria incapacità far funzionare strutture Locride””

Condividi

“La Fpcgil Reggio – Locri denuncia la sempre più drammatica condizione della “radiologia” presso l’ospedale di Locri e, di riverbero, delle strutture sanitarie deputate all’emergenza ospedaliera e territoriale.

La tragicomica sequenza di eventi degli ultimi mesi,TAC perennemente guasta, con iniettore del mezzo di contrasto rotto, cavo di alimentazione non funzionante, ecc, sembrava essersi conclusa, ma il flebile respiro di sollievo e’ durato solo pochi giorni”. Così il segretario generale Fpcgil Reggio – Locri Francesco Callea.

“A mancare ora sono i radiologi i cui turni sono completamente scoperti, nonostante i dichiarati tentativi esperiti dal management dell’ASP di Reggio Calabria a reperirli o trasferirli da altre strutture aziendali.

Una vicenda, non unica – continua Callea – che ha chiaramente dimostrato l’assoluta incapacità o non volontà della direzione strategica a governare e far funzionare le strutture della sanità pubblica nel già delicato territorio della locride.E intanto, l’impossibilità ad eseguire esami di diagnostica strumentale, fà aumentare la condizione di pericolo per tutta un’utenza bisognosa di cure, con particolare riguardo ai casi di emergenza; condizione quest’ultima, in cui i tempi di decisione devono essere immediati perché legati all’instabilità e criticità delle condizioni cliniche.

Pertanto, ammalati che afferiscono al pronto soccorso (ma anche quelli già presenti in ospedale) per traumi, patologie addominali, toraciche, cerebrali, ecc , non possono usufruire di quanto di più avanzato la scienza medica dispone per fare diagnosi delle malattie e per stabilire le cure più idonee da prestare.

Ecografie, radiografie e TAC sono strumenti indispensabili a stabilire se bisogna intervenire chirurgicamente e il tipo di intervento da fare, le eventuali cure da somministrare o se, sulla base della diagnosi accertata, il paziente e’ da trasferire in altri ospedali.

La Funzione Pubblica CGIL Reggio – Locri – conclude la nota – è profondamente preoccupata e indignata per l’inerzia e l’indolenza della direzione strategica dell’ASP di Reggio Calabria, la quale non riesce a mettere in atto alcuna azione risolutiva atta a sanare questa e le tante altre inefficienze delle strutture deputate a garantire la salute nel territorio della Locride”.