Domani sera “Parole Note” un grande cinema della poesia con i dj di Radio Capital

di Grazia Candido – Un dialogo tra musica e poesia per avvicinare due culture. E’ tutto pronto per l’evento “Parole Note Live”– Un nuovo dialogo tra musica e poesia in programma domani sera alle ore 21.30 a Piazza Italia e presentato questa mattina presso la sede dell’università eCampus, dal consigliere di amministrazione dell’Università e Direttore della sede di Roma, Rita Neri e dalla responsabile della sede reggina, Claudia Ranieri.

“E’ un reading innovativo a cura di Maurizio Rossato e Giancarlo Cattaneo di Radio Capital durante il quale i due artisti interpreteranno poesie e monologhi su un flusso di musica elettronica ed immagini tratte da film famosi – spiega la direttrice Neri – I temi che saranno affrontati esploreranno attraverso letture di noti scrittori, poeti, sentimenti, relazioni, fasi della vita. Con questo evento, organizzato da eCampus ed inserito nel ricco calendario delle Feste Mariane, realizziamo la nostra terza mission: l’insieme di tutte quelle attività con le quali l’Università entra in contatto con il contesto socio-economico, le istituzioni e la collettività grazie al trasferimento e valorizzazione delle conoscenze”.

Entusiasta e pronto a regalare ai reggini “uno spettacolo unico che coinvolgerà il pubblico accompagnandolo in un travolgente percorso emotivo” il dj Giancarlo Cattaneo in collegamento video che spiega: “Parole Note cerca di dare un suono alle parole: è un progetto di Maurizio Rossato in cui cerchiamo un nuovo dialogo tra musica e poesia, portando i testi di grandi autori (Neruda, Salinas, Bukowski, Merini….) sia in radio, sia live in giro per l’Italia. I testi sono accompagnati dalla musica elettronica e da immagini di film noti. Insomma, è un grande cinema della poesia”.

Si sofferma invece sull’obiettivo e i programmi di eCampus, la responsabile Claudia Ranieri che rimarca “l’ampia offerta formativa di uno dei principali atenei online d’Italia, che comprende 43 corsi di laurea, conta oltre 30.000 iscritti e un numero di corsi in crescita costante. Con questo evento, affianchiamo inoltre all’offerta formativa una presenza capillare sul territorio di occasioni di arricchimento e percorsi formativi diversificati per i nostri studenti, professionisti, operatori economici e culturali”.