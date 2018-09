“Dogman” con l’attore reggino Marcello Fonte rappresenterà l’Italia agli Oscar

Condividi

Sarà “Dogman” di Matteo Garrone a rappresentare il cinema italiano alla selezione del premio Oscar per il miglior film in lingua straniera alla 91/a edizione degli Academy Awards. Lo ha deciso la commissione selezionatrice dell’Anica. L’annuncio delle nominations è previsto per il 22 gennaio 2019, mentre la cerimonia di consegna degli Oscar si terrà a Los Angeles domenica 24 febbraio 2019. Liberamente ispirato a un fatto di cronaca nera di trent’anni fa, Dogman ha ricevuto all’ultimo festival di Cannes il premio per la miglior interpretazione maschile al protagonista Marcello Fonte, reggino di Archi, vera e propria rivelazione del cinema italiano.

Sarà “Bismillah” del regista calabrese Alessandro Grande a rappresentare, invece, il cinema italiano alla selezione del premio Oscar per il miglior cortometraggio. L’opera, vincitrice del David di Donatello, affiancherà “Dogman” di Matteo Garrone che, scelto dall’ANICA, concorrerà alla selezione per il miglior film straniero alla 91esima edizione degli Academy Awards. La storia della piccola Samira, con sullo sfondo la complessa tematica dell’immigrazione ha catturato il pubblico dei festival e degli addetti ai lavori raggiungendo in poco tempo i massimi livelli internazionali e conquistando premi molto ambiti in Russia, Gran Bretagna, Corea e India. Il corto, scritto e diretto da Alessandro Grande e prodotto dallo stesso regista con la Indaco film, supportato da Calabria Film Commission, Rai cinema e distribuito da Zen Movie, prosegue quindi la sua corsa verso la statuetta più ambita del mondo del grande schermo che potrebbe rappresentare un trampolino importante per il giovane regista e per il cinema italiano. L’annuncio delle nominations è previsto per il 22 gennaio 2019, mentre la cerimonia di consegna degli Oscar si terrà a Los Angeles domenica 24 febbraio 2019.