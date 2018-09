Confindustria RC, presentato il mercato Mediterraneo alla fiera di Roma

Condividi

E’ stata presentata nella sede di Confindustria Reggio Calabria la seconda edizione del Mercato Mediterraneo in programma alla Fiera di

Roma dal 23 al 26 novembre 2018. Presenti tra gli altri Giuseppe Nucera, presidente di Confindustria Reggio Calabria, Antonino Tramontana, presidente della Camera di Commercio di Reggio Calabria, Gerarda Rondinelli – Exibition Manager Mercato Mediterraneo e Coordinatore Commerciale della Fiera di Roma e Francesca Rocchi, coordinatore Culturale del Mercato Mediterraneo e Vice Presidente Slw Food Italia.

Nel corso della tavola rotonda è stata sottolineata la centralità di un’iniziativa considerata molto importante per le aziende reggine del settore agroalimentare e che consentirà di valorizzare, nell’ambito di una vetrina di grande prestigio, le eccellenze locali. Ribadito, inoltre, l’impegno di Confindustria Reggio Calabria a sostegno delle imprese che operano nell’Agroalimentare e nel Turismo attraverso azioni mirate. Fra queste, la convezione siglata dall’Associazione di via del Torrione per favorire la partecipazione delle aziende alla fiera consentendo un abbattimento di oltre il 50 % dei costi di presenza, degli spazi e degli allestimenti.

Il Mercato Mediterraneo, è stato infine evidenziato dai promotori della manifestazione, si sposa perfettamente con le caratteristiche dei produttori calabresi, con particolare riferimento ai segmenti del biologico e dell’artigianato. Uno spazio particolare sarà riservato ai prodotti del mare, all’olio extravergine e alle produzioni e colture del bacino del Mediterraneo. Prevista la partecipazione di buyers provenienti dagli USA.