Asp, Dieni: «Siclari si risintonizzi con la realtà»

Condividi

«Il senatore Siclari, anziché parlare a vanvera pur di avere un po’ di spazio sui giornali, dovrebbe risintonizzarsi sulla realtà e ammettere almeno due verità inoppugnabili. La prima: il commissarimento della Sanità calabrese è stato disposto con il placet del suo ex compagno di partito, il già presidente della Regione Scopelliti; la seconda: il Movimento 5 Stelle, che non ha, evidentemente, alcuna responsabilità rispetto a questo stato di cose, si batte da più di cinque anni contro l’attuale sistema di governance». È quanto dichiara la deputata 5 stelle Federica Dieni.

«È inoltre il caso di ricordare che, anche nel caso in cui il commissario Scura venisse rimosso prima del 18 settembre – eventualità che non dipende certo da me e rispetto alla quale, per il momento, non ho notizia – potrebbe comunque essere audito dalla commissione di cui fa parte il senatore Siclari, il quale – aggiunge la deputata – avrebbe la possibilità di rivolgergli tutte le domande che vuole e di invocare tutti i chiarimenti necessari».

«Per quanto mi riguarda – conclude Dieni –, credo che la cosa più importante non sia la tempistica, quanto il risultato da raggiungere, prima o dopo il 18 settembre: mettere fine alla stagione del commissario Scura, un tecnico di cui, molto probabilmente, Siclari non aveva mai sentito parlare prima del 4 marzo scorso».