Ashley Graham, la modella curvy più famosa del mondo, in vacanza a Scilla

Si chiama Ashley Graham ed è diventata famosa perché ha sdoganato nuovamente la bellezza delle done over size.

E’ famosa in tutto il mondo e gli oltre sette milioni di followers su Instagram raccontano quanto alto sia il livello della sua celebrità.

In questi giorni si sta concedendo una vacanza a Scilla. Proprio ai suoi follower sta raccontando quanto si senta coccolata a pochi passi da Reggio Calabria, non disdegnando di proporre qualche scorcio del luogo, una bevanda al bergamotto

o la bontà di alcuni pranzi che sta consumando.

E’ originaria del Nebraska, negli Stati Uniti e deve la conoscenza di una delle più belle perle del Tirreno a suo marito. Statunitense anche lui, ha lontane origini reggine dovute alla nonna.

In questi giorni la si vede prendere il sole in spiaggia, girare per Chianalea e concedersi persino a qualche selfie con qualcuno che la riconosce.

La voce si era sparsa da un po’ di tempo, ma qualcuno immaginava potesse trattarsi di una bufala. A confermare però che Ashley è davvero a Scilla ci sono le innumerevoli testimonianze rappresentate dalle sue “stories” sui social.