Arrestato 49enne sorpreso con 1 kg di cannabis sativa essiccata

Ieri, personale della Polizia di Stato del Commissariato di P.S. di Gioia Tauro, nell’ambito di appositi servizi finalizzati al contrasto al fenomeno del traffico illegale di sostanze stupefacenti, ha tratto in arresto R.G., 49enne di Gioia Tauro, per il reato di trasporto e detenzione di sostanze stupefacenti.

Nella serata di ieri, infatti, l’uomo mentre era alla guida di un’autovettura è stato fermato per un controllo, all’esito del quale gli Agenti della Polizia di Stato hanno rinvenuto e sequestrato un sacco nero contenente 970 grammi di cannabis sativa essiccata.

Estesa la perquisizione all’abitazione dell’uomo, gli investigatori hanno rinvenuto e sequestrato altri 6 grammi della stessa sostanza.

L’uomo, su disposizione dell’autorità Giudiziaria, è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari presso la propria abitazione, in attesa della convalida del provvedimento.

Il sequestro operato dalla Polizia di Stato e l’arresto del responsabile del reato in argomento ha permesso di dare una battuta di arresto allo spaccio di una tipologia di sostanze stupefacenti soprattutto destinate al consumo da parte dei giovani, con conseguenze ugualmente dannose al pari di altre sostanze più note e costose.