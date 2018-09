Arrestato 41enne di San Luca sorpreso con panetto di cocaina e pistola clandestina

Condividi

Prosegue incessante l’attività della Polizia di Stato nell’ambito del cd piano “Focus ‘Ndrangheta”, finalizzato alla prevenzione e al contrasto dei reati anche nella Provincia reggina.

Durante i citati servizi, nel pomeriggio di domenica 23 settembre u.s., personale del Commis-sariato di P.S. di Bovalino ha tratto in arresto NIRTA Paolo, 41enne di San Luca, pregiudicato, già latitante, ritenuto esponente di spicco della cosca di ‘Ndrangheta NIRTA-STRANGIO, operante in San Luca e zone limitrofe. L’uomo è responsabile dei reati di detenzione e trasporto di sostanza stupefacente e detenzione di arma clandestina.

In particolare, gli Agenti della Polizia di Stato hanno intimato l’alt ad un motociclo condotto dall’arrestato che, incurante dell’ordine di polizia, ha cercato di scappare ma è stato prontamente raggiunto e bloccato.

Gli operatori a seguito di perquisizione personale, estesa al motociclo, hanno rinvenuto e se-questrato un panetto di cocaina del peso di 521 grammi. Attesa la circostanza, la perquisizione è sta-ta eseguita anche presso l’abitazione del NIRTA ove sono state rinvenute e sequestrate una pistola Beretta cal.9 short con matricola abrasa, 150 cartucce di diverso calibro e altro materiale.

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria NIRTA Paolo è stato associato presso la casa cir-condariale di Locri.

Il risultato raggiunto è merito anche del capillare controllo del territorio eseguito dagli Agenti della Polizia di Stato che consente di prevenire alcuni reati particolarmente sensibili, quali lo spaccio di sostanze stupefacenti.