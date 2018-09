Arbore e l’Orchestra italiana un classico “evergreen” che strega Piazza del Popolo

Condividi

di Grazia Candido (foto Antonio Sollazzo) – Ha la grinta e la passione di un ragazzo pronto a far scatenare la piazza ma allo stesso tempo, mantiene un rigore e una maturità consolidata nel tempo. Renzo Arbore e la sua Orchestra italiana ha aperto ieri sera, i festeggiamenti civili di Festa Madonna e, in una gremita piazza del Popolo, fa ballare grandi e bambini tra gli incalzanti ritmi napoletani tutti debitamente rivisitati.

Con la sua ironia e l’accurato mix di brani che vede l’apertura con “Reginella”, “Maruzzella”, “O’ Sarracino”, “Chella Lla’”, Arbore coinvolge il pubblico proponendo un live “evergreen” (organizzato dalla Esse Concerti Srl) nel quale lo showman foggiano non si risparmia nemmeno un attimo.

Conosciuto e amato in tutto il mondo, Renzo gira ininterrottamente con la sua Orchestra, da un’estremità all’altra, dagli Stati Uniti alla Cina, dal Messico al Canada con innumerevoli concerti ma il suo cuore batte sempre forte per l’Italia.

“Il nostro è veramente il Paese più bello del mondo, compreso la Calabria, e andrebbe riscoperto, rivisitato – afferma Arbore – Bisogna essere orgogliosi dell’Italia e come dice il mio amico Luciano De Crescenzo, siamo fortunati ad essere italiani, pensa se fossimo nati ad Helsinki. Mantenete le tradizioni ma andate sempre avanti – postilla il cantautore – Dovete capire che il tesoro inestimabile del nostro Paese è la bellezza della natura, il turismo sul quale dovrebbe vivere l’Italia”.

Sul palco, si alternano seguendo ovviamente il “guru” dello show tutti i 15 talentuosi musicisti, le “all stars – come ama definirli Arbore stesso – anche se, visto i tempi, sono i miei aiutanti, i miei badanti”, tra i quali spiccano Gianni Conte, la seducente voce di Barbara Buonaiuto, quella ironica di Mariano Caiano e i virtuosismi vocali e ritmici di Giovanni Imparato.

La direzione orchestrale e il pianoforte portano la firma di Massimo Volpe, fisarmonica e piano di Gianluca Pica, le chitarre di Michele Montefusco, Paolo Termini e Nicola Cantatore, le percussioni di Peppe Sannino, la batteria di Roberto Ciscognetti, il basso di Massimo Cecchetti e gli struggenti e festosi mandolini di Nunzio Reina, Salvatore Esposito, Salvatore della Vecchia.

Si respira una voglia matta di divertirsi e divertire ricordando al tempo stesso, le persone che non ci sono più come gli amici Roberto Murolo e Renato Carosone.

Il tutto attraverso una rivisitazione non solo dei grandi classici della musica napoletana, ma anche di quelli della musica italiana popolare.

Ecco allora che Arbore inizia a mixare successi dei grandi classici napoletani e della musica italiana, reinventati nella maniera più disparata, attraverso arrangiamenti che sfociano anche nel jazz. Tra una canzone e l’altra, Renzo si diverte ad intrattenere il suo pubblico con battute, gag, episodi della sua vita vissuta per poi fare scatenare la piazza con “Ma la notte no” (in cui si mescola il raegge alla musica latina, il rock al blues), il medley con “Vengo dopo il tg” e “La vita è tutto un quiz” “Luna rossa”, “Cacao meravigliao”.

“E’ lo stesso concerto che portiamo in giro anche all’estero dove ogni musicista dell’orchestra italiana ha il suo spazio: non è Arbore che suona con 4 musicisti ma una regia dove ognuno fa il proprio numero: percussionisti, cantanti, mandolinisti, chitarristi – spiega l’artista – E’ un concerto di arte varia. Poi se scappa qualche battuta o racconto, il pubblico si diverte di più. La prima parte fa apprezzare le qualità dei miei musicisti e cantanti, tutte vere stelle, tutti specialisti dei propri strumenti, professionisti straordinari che hanno come me, la passione per la storia delle canzoni. Bisogna che i giovani si mettano a riascoltarle con attenzioni. Francesco De Gregori dice che le canzoni napoletane sono le più belle del mondo per melodie e testi poetici e neanche gli americani sono riusciti a scrivere certe bellezze. L’orchestra italiana è orgogliosa di portare in giro da ben 28 anni, il fascino della canzone napoletana classica che non muore mai e, perfino gli artisti napoletani avevano snobbato un po’ questi testi perché dicevano che erano canzoni del passato. Ma non è così, sono canzoni sempre verdi, canzoni che rimangono nei secoli come bellissime musiche popolari”.

Sulle note di “Funiculì funiculà”, “A tazza e cafè”, “America”, Arbore si congeda da Reggio Calabria ma prima di spegnere le luci fa un’ultima raccomandazione ai suoi amici calabresi: “I colori della vita sono innumerevoli e belli, vivetela e fate vivere bene la vostra splendida terra”.