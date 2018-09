Aperti i casting per un film girato in Aspromonte

Condividi

Si aprono ad Africo i casting del nuovo film di Mimmo Calopresti, girato interamente in Calabria.

A diffondere la notizia Ansa è stato qualche giorno fa il produttore cinematografico Fulvio Lucisano

che ha dichiarato : “ adesso farò un film difficile con la regia di Mimmo Calopresti”.

È proprio così, un film difficile, girato in Aspromonte, ad Africo Vecchio.

Un’impresa unica, che solo uno stacanovista come Calopresti può realizzare.

Il nuovo obiettivo di Calopresti è ben chiaro, vuole trasformare Africo Vecchio nella capitale del

Mondo per Arte e Cultura.

Scrive Gioacchino Criaco dalla sua pagina Facebook : “ Ad Africo per un film che si chiamerà

Africo. La storia di una grande impresa intorno a cui dobbiamo stringerci.

Mimmo Calopresti dal libro di un africoto doc Pietro Criaco . Tutto si può fare, tutto dobbiamo

fare ”

Il regista dopo 10 anni decide di ritornare nella sua terra d’origine, ed ha deciso di farlo

trasformando un libro in un grande film, ambientato ad Africo negli anni ‘50 con un bellissimo cast,

tra cui Valeria Bruni Tedeschi, Fabrizio Gifuni e Marcello Fonte di “Dogman”.

Per il film e selezioni sul territorio non sono ancora del tutto chiuse, Lele Nucera, responsabile

casting, è alla ricerca dei giusti volti, dagli 8 anni agli 80.

Particolare attenzione è rivolta alla ricerca di uno dei protagonisti. Ovvero, un RAGAZZO dagli 8

ai 13 ANNI, sveglio, vivace e ovviamente calabrese! (deve saper parlare il dialetto).

I casting, aperti a tutti, si terranno Lunedì 1 Ottobre dalle ore 15:00 alle 19:00 ad Africo in Piazza

Municipio presso il Centro Polifunzionale.