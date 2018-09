Aliscafi Reggio – Messina : arriva proroga da Toninelli, frecciata a Falcomatà

Condividi

I collegamenti rapidi da Reggio Calabria a Messina non subiranno nessuna battuta d’arresto dal prossimo 1 ottobre e i mezzi veloci continueranno a trasportare i passeggeri nello Stretto regolarmente.

Lo rende noto un comunicato del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

A differenza di quanto affermato – si legge – amezzostampa dal sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, il Ministro Danilo Toninelli si è attivato per salvaguardare il traffico veloce nello Stretto di Messina, dando impulso a Rfi di garantire, sin dal prossimo 1 ottobre in via temporanea, i collegamenti da Reggio Calabria a Messina. Il servizio dunque non subirà alcuna interruzione.

Proprio perché conscio dell’importanza centrale dei collegamenti rapidi nello Stretto, Toninelli ha assicurato, tramite Rfi, che i mezzi veloci continuino a viaggiare con la consueta frequenza fino a quando – tra novembre e dicembre – saranno disponibili le risorse per una soluzione strutturale.