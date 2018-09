Aeroporti, Dieni: «Sacal e Regione attivino nuove rotte»

Condividi

«L’incremento dei voli da e per l’aeroporto di Reggio Calabria è solo un punto di partenza, ottenuto grazie alle battaglie che ho condotto in questi anni e per merito di un governo che, finalmente, ha messo il “Tito Minniti” al centro della sua attenzione. Da chi, adesso – dopo essere stato in silenzio quando aveva la possibilità di agire come consigliere regionale –, prova a prendersene i meriti, mi aspetterei almeno un pizzico di onestà intellettuale e un po’ di silenzio. Ma questo, forse, è chiedere troppo». È quanto afferma la deputata del Movimento 5 Stelle Federica Dieni.

«Il nuovo accordo tra Alitalia e Sacal – spiega la parlamentare – prevede tre voli quotidiani per Roma e Milano, con nuovi orari anche per i viaggi di ritorno. Si tratta, indubbiamente, di un ottimo risultato, frutto della rinnovata collaborazione con l’ex compagnia di bandiera e di un mio personale impegno presso il nuovo governo, a cui ho posto la questione della sopravvivenza e dello sviluppo dello scalo fin dal suo insediamento».

«Ovviamente – aggiunge Dieni –, non c’è da cullarsi sugli allori, dal momento che l’Aeroporto dello Stretto, così come quello di Crotone, hanno la necessità di operare a pieno regime e di incrementare ulteriormente le loro tratte aeree. È compito della Sacal e della Regione Calabria lavorare in questa direzione, affinché i due scali diventino attrattivi per nuove compagnie aeree, che potrebbero far aumentare sensibilmente il volume di traffico e, di conseguenza, stabilizzare definitivamente la situazione economica e finanziaria del “Minniti” e del “Sant’Anna».

«Sacal e Regione – conclude Dieni – devono dunque impegnarsi da subito per far sì che vengano attivate nuove rotte e, per quanto riguarda Reggio, per migliorare sensibilmente i collegamenti con la provincia di Messina. Solo così i due scali potranno svilupparsi ed essere davvero infrastrutture strategiche per tutto il Sud Italia».