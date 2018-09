Condividi

Al via le giornate di orientamento dell’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria. Per due settimane – dal 1° al 12 ottobre – la sede di via XXV luglio apre le porte ai nuovi iscritti, agli studenti e agli insegnanti delle scuole di Reggio Calabria e di Messina e non solo. I docenti di tutte le Scuole dell’Accademia – Pittura, Scultura, Scenografia, Decorazione, Grafica d’Arte, Comunicazione e didattica dell’Arte, Fumetto e Illustrazione e Progettazione della Moda – presentano l’offerta formativa dell’A.A. 2018/2019. Visite guidate alle aule e ai laboratori, lezioni di presentazione dei corsi e degli stage formativi, workshop sulle prime esperienze lavorative degli ex-studenti, stand informativi con i docenti referenti dell’orientamento: un ricco programma di incontri per far conoscere l’offerta didattica, i servizi formativi e le opportunità lavorative dell’Accademia reggina orientando gli aspiranti studenti verso una scelta consapevole.

Tutte le mattine – dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle 13 – il corpo docente presenta i corsi di primo e secondo livello, mentre nei pomeriggi – dalle ore 15 alle ore 18 – si aprono le visite guidate ai laboratori e a tutti gli spazi dell’Accademia, dai laboratori di grafica, pittura, scultura e scenotecnica alla biblioteca “A. Frangipane” passando per la Pinacoteca d’arte contemporanea.

Lunedì 1° Ottobre alle ore 10, in apertura delle giornate di accoglienza, il Direttore Maria Daniela Maisano e il Presidente della Consulta danno il benvenuto in Aula Magna ai nuovi studenti presentando il programma degli incontri. Tutti i partecipanti sono invitati a partecipare con foto e video al racconto social delle giornate di accoglienza con gli hashtag #abarc e #abarcorientamento.

Ulteriori dettagli sul sito www.accademiabelleartirc.it

Di seguito il programma di tutti gli appuntamenti della settimana di orientamento:

ORIENTAMENTO IN ITINERE – DAL 1 AL 12 OTTOBRE 2018

ORE LUNEDI’ _ 1 MARTEDI’ _ 2 MERCOLEDI’ _ 3 GIOVEDI’ _ 4 VENERDI’ _ 5 ACCOGLIENZA DECORAZIONE FUMETTO ED

ILLUSTRAZIONE GRAFICA D’ARTE PROGETTAZIONE

DELLA MODA 10-13 Presentazione

• Maria Daniela Maisano

Direttore Accademia di Belle Arti • Antonio Costantino Presidente Consulta degli Studenti Docenti

Alberto Cilia

Decorazione Paolina Giansiracusa Tecniche per la decorazione



Bianca Pedace Estetica



Domenica Galluso

Anatomia artistica Docenti

Salvatore Borzi Disegno tecnico e progettuale Massimo Monorchio Computer graphic Piero Sacchetti Metodologie e tecniche della Comunicazione Saverio Manuardi Tecnica della modellazione 3D Docenti

Massimo De Leo Disegno per l’incisione Vincenzo Molinari Tecniche dell’incisione Cristina Fatato Tecniche Grafiche speciali Agatina Nucera Anatomia Artistica Docenti Francesco Benedetti

Design del gioiello Deborah Correnti

Fashion design Antonella Scordo

Storia del costume Giuseppe Cipolla

Storia della moda 14-15 pausa pausa pausa pausa pausa 15-18 Visita laboratori Visita laboratori Visita laboratori Visita laboratori Visita laboratori