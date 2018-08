Il 7 agosto “R’Estate in periferia” con il cabaret di Mariuccia Cannata

Dopo il grande successo della versione summer del Festival “Facce da bronzi” al Castello Aragonese, continuano le iniziative di spettacolo nella città di Reggio Calabria dell’associazione culturale arte e spettacolo “Calabria dietro le quinte” con il progetto “R’Estate in periferia”, patrocinato dalla presidenza del Consiglio regionale della Calabria. Un programma variegato di spettacoli comici e musicali dedicato ai quartieri della periferia nord della città di Reggio Calabria. Il primo appuntamento si è svolto l’1 luglio nel quartiere di Concessa con il concerto del gruppo reggino “I Tintarella di Luna”. Martedì 7 agosto alle ore 21,30 a Villa San Giuseppe, ci sarà lo spettacolo “Fiori di cabaret” con i comici reggini “I non ti regoli” (Peppe Mazzacuva e Peppe Scorza), l’attrice Ilenia Borgia, il gruppo musicale I Triplet e l’esilarante comicità di Mariuccia Cannata in arte Pipitonella, direttamente dalla trasmissione Insieme di Antenna Sicilia. Tante iniziative che mirano a valorizzare e promuovere i giovani talenti nel campo della musica e del cabaret, oltre a rappresentare elementi di crescita culturale e di sviluppo turistico del territorio.