(VIDEO) Peter Cincotti a spasso per Reggio Calabria: ‘Sembra Miami nel 1992’

Peter Cincotti, l’autore del successo internazionale Goodbye Philadelphia, in attesa del concerto del sabato sera all’ Arena Ciccio Franco se ne è andato a spasso per Reggio Calabria e dintorni.

Un post condiviso da PETER CINCOTTI (@petercincotti) in data: Lug 28, 2018 at 5:03 PDT

Ha alloggiato nei pressi del Lungomare ed ha cenato a Scilla. Arrivato con ventiquattro ore d’anticipo rispetto all’inizio dell’evento si è concesso una panoramica dell’incantevole tramonto reggino prima di andarsene a spasso per i luoghi più trafficati della città.

Nel suo video si sente nitidamente un “This is some…like Miami in 1992″…. ossia “questo è qualcosa che assomiglia a Miami nel 1992”.

Tanti sorrisi e un gelato al pistacchio consumato.

Ecco il video: