Terremoto a Reggio Calabria

Attorno alle 9.20 una breve scossa di terremoto è stata rilevata dalla popolazione a Reggio Calabria e dintorni.Ecco i dati dell’Ingv:

Un terremoto di magnitudo ML 2.3 è avvenuto nella zona: 4 km S Reggio di Calabria (RC), il

29-07-2018 07:20:32 (UTC) 9 minuti, 53 secondi fa

29-07-2018 09:20:32 (UTC +02:00) ora italiana

con coordinate geografiche (lat, lon) 38.08, 15.65 ad una profondità di 10 km.

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma

Come si può notare l’epicentro è stato localizzato in città e sebbene l’intensità della scossa non sia stata elevatissima a rendere il tutto percepibile dai cittadini è stata la relativa scarsa profondità del fenomeno.