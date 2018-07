Salvini presto in Calabria: ‘Bastardi ndranghetisti vi sequestrerò pure le mutande’

Condividi

Matteo Salvini è sempre sulla cresta dell’onda mediatica. Sia che si tratti di dire no a qualsiasi Ong pronta a sbarcare in Italia, sia che si trovi in Toscana e che faccia una diretta Facebook attraverso la sua pagina.

Ed è una tenuta in provincia di Siena che, stavolta, parla di come quella sterminata distesa di campagna fosse un bene sequestrato ad un mafioso e che oggi è un agriturismo d’eccellenza.

L’occasione è proficua per ribadire ancora una volta che si tratta di un polo turistico vero e non di un appoggio per “finti profughi” mantenuti nelle strutture alberghiere dagli italiani, ma anche per dare un chiaro messaggio alle mafie che, naturalmente, interessa anche la Calabria.

Le parole di Salvini

“I ben sequestrati – afferma ai mafiosi dobbiamo utilizzarli bene ed in fretta. Devono diventare scuole, commissariati, case di riposo e commissariati di polizia”.

“E’ un messaggio chiaro – prosegue – ai bastardi mafiosi, camoristi e ndranghesti. L’Italia non sarà più il vostro Paese. Dedicherò ogni mia energia, giorno e notte, per combattervi via per via, negozio per negozio, quartiere per quartiere. Proverò a sequestrarvi anche le mutande per avere un’economia trasparente. Rendo onore ai tanti amministratori, giornalisti, giudici e magistrati che rischiano la vita per combattere la mafia. Preferisco l’Antimafia dei fatti. Quella di Falcone e Borsellino, non quella degli show televisivi. Con tutti i miei limiti sono a loro a disposizione. La mia prossima missione antimafia sarà in Calabria. Otto appartamenti sequestrati alla ‘ndrangheta saranno a disposizione della Polizia”.