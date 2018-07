Riunione sulla condizione dei lavoratori extracomunitari nella piana di Gioia Tauro

Condividi

Il Prefetto Michele di Bari ha convocato per domani 5 luglio, alle ore 11.00, presso il salone degli Stemmi di questo Palazzo del Governo, una riunione del Tavolo permanente sulla condizione dei lavoratori extracomunitari nella Piana di Gioia Tauro.

All’incontro parteciperanno rappresentanti della Regione Calabria, la Commissione straordinaria per la gestione del Comune di Gioia Tauro, i Sindaci dei Comuni di San Ferdinando e Rosarno, il Commissario straordinario del Governo per l’Area di San Ferdinando, il Questore, i Comandanti provinciali dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, il Dirigente dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro, il Dirigente del Centro per l’impiego della provincia di Reggio Calabria, i rappresentanti provinciali di Coldiretti – Federazione Provinciale Agricoltura, Unione Provinciale Agricoltori, CIA, Confederazione Italiana Agricoltori, COPAGRI, Confederazione produttori Agricoli Unione Provinciale, i rappresentanti provinciali di CGIL, CISL, UIL, USB ed il presidente dell’ANCI Calabria.