Reggio Calabria: ritardo stipendi Avr, Fit Cisl pronostica autunno caldo per rifiuti

“Non è accettabile che ancora oggi nonostante le rassicurazioni Aziendali e Istituzionali non tutti i dipendenti AVR spa hanno percepito gli stipendi”.

Lo si legge in una nota diffusa da Fit Cisl, a firma del segretario Giuseppe Larizza.

“I continui ritardi nella corresponsione delle spettanze stanno creando forti tensioni tra i lavoratori in questo particolare periodo di avvio della differenziata porta a porta che li vede impegnati con grande senso di responsabilità e dedizione per il bene della città.

Condividiamo l’appello del Sindaco e dell’assessore all’ambiente che sollecitano una maggiore e diffusa collaborazione dei cittadini . Sicuramente non è stata una buona idea pianificare l’avvio del servizio in modo massiccio in piena stagione estiva e riteniamo che a breve/medio termine sia necessario confrontarsi per concertare le migliorie all’attuale progetto di raccolta porta a porta e prevedere misure incentivanti con la riduzione della TARSU per i cittadini virtuosi che differenziano i rifiuti in modo corretto. Attualmente la nuova organizzazione dell’attività sta gravando con un significativo aumento dei carichi di lavoro gli addetti al servizio.

L’imperativo è procedere ad un cambio di passo e la prima questione da dirimere è relativa al continuo ritardo del pagamento della spettanze ai lavoratori dell’AVR spa.

La FIT CISL, a tal proposito rappresenta la forte insoddisfazione e tensione dei lavoratori anche se AVR spa si giustifica per il cospicuo credito pregresso nei confronti del Comune.

La città metropolitana deve trovare una soluzione ed una strada percorribile potrebbe essere quella di destinare gli incassi derivanti dalla TARSU prioritariamente al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti essendo un servizio essenziale per la città.

La FIT CISL auspica un urgente normalizzazione dei flussi tra committente ed azienda e tra la stessa e i suoi lavoratori per smontare l’alibi dell’AVR che deve dare risposte alle nostre richieste sindacali con l’avvio di una responsabile concertazioni tra le parti.

Le legittime rivendicazioni dei lavoratori rappresentati all’azienda dalla FIT CISL nelle riunioni del 24/05 e 12/06 u.s. alle quali ha partecipato l’assessore all’Ambiente dott. Giovanni Muraca vanno affrontate tra le parti con uno spirito proattivo teso al miglioramento del servizio e del clima aziendale.

1)Migliorare le condizioni di igiene e sicurezza sul posto di lavoro; 2)confrontarsi per ricevere dalle OO.SS. eventuali osservazioni che possono rivelarsi utili al miglioramento dell’organizzazione aziendale; 3)dare risposte in merito alle mutate esigenze di personale e procedere prioritariamente alla stabilizzazione dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato; 4) porre fine al dumping contrattuale e riconoscere per tutti il CCNL di settore; 5) definire un contratto integrativo di secondo livello tra le parti.

Non accettiamo il rifiuto da parte di AVR di dare risposte alle nostre richieste sindacali e per questo motivo la nostra linea di azione condivisa dal direttivo Aziendale, dal coordinatore delle RSU eletti nelle liste della FIT Cisl Antonello Errante verrà sottoposta alla valutazione dei lavoratori tutti, alle altre OO.SS ed RSU per avviare le opportune azioni di rivendicazione”.