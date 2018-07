Reggio Calabria – Per una sera capitale della moda con “Summer Fashion”

Condividi

di Grazia Candido (foto Aldo Antonio Fiorenza) – Moda e spettacolo sul lungomare Falcomatà con la prima edizione della “Summer Fashion”, evento organizzato dalla modella Irma Imedadze e NovaStar Italia srl. Abiti eleganti, casual, da cerimonia degli stilisti Tamara Kiria, Simone Bartolotta e Salvatore Martorana hanno fatto da cornice ad una kermesse condotta magistralmente dall’ex Miss Italia e showgirl Manila Nazzaro affiancata dall’attore – cabarettista Gennaro Calabrese.

Un concentrato di culture tra abiti preziosi e classici senza tempo per esaltare la sensibilità femminile degli stilisti dell’alta moda georgiana e italiana, attraverso un passaggio di abiti e accessori, eredi di un viaggio storico nel quale si è avventurata anche la top model internazionale, attrice e prima donna del “Bagaglino” Laura Tresa, modella di punta della sfilata.

Sulla passerella, il pret a porter ma anche l’arte raffinata con i monologhi dello straordinario Calabrese acclamato dal suo pubblico e avvolto dal calore di una Reggio Calabria diventata per una sera capitale della cultura e della bellezza, oltre che della moda. Tessuti rari e preziosi caratterizzati da eleganti giochi di volume, una perfetta lavorazione ed esclusivi accessori per un look sofisticato ma al tempo stesso, naturale hanno incantato il pubblico e la giuria tecnica presieduta dalla protagonista delle passerelle della moda per i maggiori stilisti, ex top model Bali Lawal che ha eletto Miss Fashion 2018, Marika Simone.

L’attore Calabrese si distingue nelle sue incursioni per la straordinaria mimica facciale e la sua sbalorditiva genialità di intrattenitore bravo a stemperare la tensione del concorso . Ambizioso, esilarante, esplosivo, esagerato: un vortice di aggettivi insufficienti per delineare il profilo di un artista grandioso e versatile. Stiletta con le sue battute prendendo di mira gli amministratori della città e i politici italiani ma con il sorriso stempera i tanti problemi che “possono e devono essere risolti perché Reggio Calabria è una città che si deve solo amare”.

Il fascino delle giovani partecipanti è stato valorizzato da professionisti del settore per le acconciature e il trucco ma a dare quel tocco prezioso ed unico, ci hanno pensato le creazioni raffinate ed eleganti degli stilisti, i cui particolari preziosi e le linee hanno valorizzato il fascino della donna.

“Ho avuto alti e bassi nella salute e in famiglia ma, alla fine tutto, è tornato a posto – afferma la conduttrice Manila Nazzaro – La vita mi ha sempre premiata e, forse per la mia determinazione, sono riuscita a diventare la donna e la mamma premurosa e attenta che sono. La vita spesso ti mette alla prova ma se ci credi e sei positiva, ti dà un’altra possibilità e ti ripresenta delle grandi occasioni: come quella che ha dato a me come inviata in “Mezzogiorno in famiglia” e oggi, l’avventura con Rtl. Ovviamente, la bellezza non basta, per qualsiasi lavoro serve preparazione, professionalità e serietà”.

E in tutte le cose che fa, Manila ci mette tanta determinazione, passione e professionalità, doti che ricorda alle giovani modelle in passerella protagoniste della prima edizione di “Summer Fashion” che, a detta degli organizzatori, diventerà un evento annuale.