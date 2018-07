Condividi

Svolta nelle indagini sull’ omicidio Fortunata Fortugno la donna uccisa in auto, in un’area adiacente al torrente Gallico a Reggio Calabria, la sera del 16 marzo scorso mentre si trovava in compagnia di Demeterio Lo Giudice.

Da quella sera le indagini sull’ omicidio di Fortunata Fortugno e l’agguato a Lo Giudice sono andati avanti fino a portare all’odierna operazione ed ai fermi della Polizia