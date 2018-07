Reggio Calabria – Nuova Solidarietà presenta: “La Gioia dello stare insieme”

Condividi

L’associazione socio-culturale Nuova Solidarietà, in collaborazione con il CSV di Reggio Calabria, il Ce.Re.So., il Tralcioe la “Compagnia del Sorriso Parrocchia Sant’Aurelio Vescovo di Arghillà“, organizza il 6 e 7 luglio presso il Teatro Catona la manifestazione “La Gioia dello stare insieme, promoviamo la società della condivisione”.

La cerimonia d’ inaugurazione si terrà venerdì 6 luglio alle ore 18,30. A seguire l’incontro dibattito sul tema “Per una città coesa e solidale: educare al bene comune, creare una cittadinanza ecologica”.Interverranno l’avv. Giuseppe Neri Segretario Questore del Consiglio Regionale della Calabria, dott. Michele Bartolo – Comunità Sant’ Egidio di Roma, Enzo Petrolino presidente della Comunità del Diaconato in Italia e il dott. Ignazio Giuseppe Bognoni presidente CSV di Reggio Calabria. Alle ore 21,00 momento artistico con il Musical “Il sogno di Giuseppe”a cura della Compagnia del Sorriso Parrocchia Sant’Aurelio Vescovo di Arghillà.

Sabato 7 luglio la manifestazione inizierà alle ore 17,30 con l’animazione per bambini e ragazzi a cura del Ce.Re.So. e di Nuova Solidarietà. Alle ore 19,30 un momento di confronto e di approfondimento sul tema “Promuoviamo la società della condivisione“.Ospiti del convegno dott. Giuseppe Bombino presidente Parco Nazionale Aspromonte, il prof. Vincenzo Bova ordinario della cattedra di Sociologia dei processi culturali presso l’Unical di Cosenza e il dott. Emanuele Alecci presidente del CSV di Padova. I due convegni saranno organizzati dalla redazione del giornale on-line di Nuova Solidarietà “www.in-cammino.com”e moderati dal giornalista Francesco Scopelliti. A conclusione dell’intera manifestazione altro momento artistico organizzato delle scuole di danza Danzando per la vita, A.S.D. Arie Viennesi e A.M. Dance School.