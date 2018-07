Reggio Calabria: l’auto nuova è un lusso per i reggini, lo dicono i numeri

Condividi

Qualcuno, qualche anno fa, sosteneva che per valutare il tenore di vita di una città doveva vedere quale macchine sono parcheggiate sulla via principale. Uno status symbol per fortuna superato e finito nel cestino dei luoghi comuni.

Anche perché nel caso di Reggio Calabria, considerato lo stato delle strade, sfrecciare con un bolide rischierebbe di essere assai deleterio con un manto stradale che definire “groviera” sarebbe eufemistico.

L’importanza del mese di giugno

Ci sono però dati che fanno riflettere su come l’economia sia depressa. Giugno è un mese chiave per il settore del mercato automobilistico. Rappresenta la fine de primo semestre, in cui case e concessionari sono chiamati ai primi bilanci. E’ questo il motivo per il quale può capitare che le promozioni siano invitanti e che le vendite si innalzino come naturale conseguenza.

Auto immatricolate a Reggio Calabria

Bene, in tutta la Città Metropolitana di Reggio Calabria sono state immatricolate solo 689 autovetture. Fiat (124) fa la parte del leone, seguita Toyota (52), Opel (49), Volskwagen (48).

Tanto per dare la misura, una provincia con dimensioni analoghe come Reggio Emilia ne fa registrare 1721 o Udine (1445).

La stessa Catanzaro, ad esempio, pur avendo 200.000 abitanti in meno di Reggio super la città dello Stretto di dieci unità.

In questo conteggiano risultano tutte le auto il cui primo proprietario risiede nella provincia indicata. Restano fuori, ovviamente, le auto acquistate di seconda, mano quelle di importazione e quelle, eventualmente, in leasing. Si tratta di formule molto più in voga per le auto di grossa cilindrata.